Afghánec, který zabil tři Čechy, byl sotva dospělý. Tlaková vlna z výbuchu bořila okolní zdi

Atentátníkovi, který v neděli zabil tři české vojáky v Afghánistánu, bylo okolo 18 let. Podle listu The New York Times to řekl místní bezpečnostní činitel. Výbuch byl podle něho tak silný, že tlakovou vlnou bořil okolní hliněné zdi.

Kábul / Praha 19:20 5. srpna 2018