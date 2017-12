Turecký soud potvrdil trest pro dvoji Čechů. Všelichová s Farkasem si mají odsedět šest let

Turecké soudy potvrdily rozsudek nad dvojicí Čechů viněných z podpory terorismu. K rozhodnutí v případu Markéty Všelichové a Miroslava Farkase došlo na začátku listopadu. Uvedla to europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU-ČSL, která je v kontaktu s rodiči Všelichové a případu se dlouhodobě věnuje. Informaci serveru iROZHLAS.cz potvrdilo české ministerstvo zahraničních věcí. Ankara 14:17 1. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Farkas a Markéta Všelichová | Zdroj: čt24

Turecký soud uložil letos v srpnu Markétě Všelichové a Miroslavu Farkasovi trest odnětí svobody na šest let a tři měsíce. Obhajoba v srpnu po vynesení rozsudku oznámila, že se odvolá.

„Odvolací soud skutečně proběhl, výsledek je, že ten rozsudek je stejný, jako byl u prvoinstančního soudu,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michaela Lagronová. Advokáti obou Čechů podali dovolání k nejvyššímu soudu. Další rozsudek se očekává v rámci 3-9 měsíců.

Ministerstvo bude nadále oběma Čechům poskytovat konzulární pomoc, úřad je v kontaktu s jejich právními zástupci. „Budou je navštěvovat pracovníci naší ambasády v Ankaře,“ řekla mluvčí ministerstva.

Zprávu o potvrzení rozsudku jako první přinesl server Info.cz s odkazem na europoslankyni Michaelu Šojdrovou. „Informaci mám přímo od rodičů Markéty,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Šojdrová. Potvrzující rozsudek podle ní padnul 1. listopadu.

„Jsou určité možnosti, jak jim dál pomoct – například převedení odpykání tretu do České republiky,“ uvedla eurospolankyně s tím, že si Erdoganovo Turecko „nechává tyto vězně proto, aby mělo vyjednávací pozici na určité ústupky dalších států“.

Pomáhají veřejné dary

„Pro rodiny je to velice obtížné a po dnešním rozsudku je zřejmé, že toto trápení bude pokračovat,“ uvedl po srpnovém rozsudku přítel dvojice Janusz Konieczny, který je v úzkém kontaktu s rodinami zadržených. S náklady na právníky a tlumočníky rodinám pomáhají dary veřejnosti a dobročinná nadace.

Všelichovou a Farkase zadrželi v Turecku loni v listopadu, kdy se měli pokusit o přechod přes hranice do Iráku. Tehdy u nich našli propagační materiály, které zmiňují organizaci YPG, která je v Turecku pokládaná za teroristickou. Oba Češi odmítli, že by s teroristy spolupracovali, a tvrdili, že jsou humanitárními aktivisty a do oblasti přijeli jen pomáhat.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek v srpnu kvůli případu mluvil se svým tureckým protějškem Mevlütem Cavusoglem.

YPG je ozbrojenou složkou Strany demokratické unie, která hájí politické zájmy syrských Kurdů. Ankara ji ale považuje za odnož Strany kurdských pracujících, kterou Turecko řadí k teroristickým skupinám. SKP řadí k teroristům i Evropská unie a Spojené státy. S YPG ale Západ spolupracuje v boji proti takzvanému Islámskému státu.