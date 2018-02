'Češi ukázali, kde se rodí nejlepší sportovci.' O Ledecké se mluví až v moravské salaši v Pensylvánii

Co v Pchjongčchangu dokázala Ester Ledecká, přesahuje hranice sportu a samozřejmě i zemí. Její naprosto nečekané vítězství v lyžařském superobřím slalomu dolehlo i do moravské salaše v centrální Pensylvánii. V horách u města Bedford tam o víkendu závodí lyžařští nadšenci ve 40. ročníku Bačova poháru, soutěži založené bojovníkem proti nacismu i komunismu Jiřím Parmou. OD ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJE Bedford 15:45 18. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká uvěřila, že je olympijskou vítězkou, ale chvíli to trvalo. | Zdroj: Reuters

Jeho už v zahraničí narozená dcera Dasha Fletcherová vypráví, jak úžasné bylo sledovat úspěch české dívky, který všechny tolik ohromil - včetně americké televize NBC, ta už před jízdou Ledecké považovala závod za rozhodnutý, přepojila na krasobruslení a pak se musela horečně vracet.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Svým senzačním vítězstvím v olympijském super-G Ester Ledecká ohromila svět. V horách Pensylvánie o tom reportáž natáčel Jan Kaliba

„Ona vyhrála, má zlato. Měli jsme tu z toho takovou radost!“ Dasha ještě teď vstřebává to překvapení.

„Jsem ráda, že Češi zase ukázali, kde se rodí nejlepší sportovci. Jsem samozřejmě zaujatá, protože chovám obdiv k tomu, co dokázal můj otec. Mimo své odbojové činnosti byl i vášnivým sportovcem, dokonce se po emigraci coby lyžař dostal do německé olympijské výpravy v roce 1952. A později založil tady v Pensylvánii Bačův pohár, to je vlastně taky taková malá olympiáda, lyžují tu s námi lidi různých národností. Když teď ta česká dívka vyhrála na skutečných Hrách, křičeli jsme tu jako šílení,“ popisuje Dasha.

Ve stylové moravské salaši, která tady uprostřed Pensylvánie působí trochu jako zjevení, potkáte třeba i Zdeňka Beránka, zástupce českého velvyslance ve Spojených státech. Toho úspěch Ester Ledecké potěšil i z profesních důvodů:

„Nejsme největší země, takže samozřejmě každý náš úspěch nás těší, ale taky se ho snažíme využít. Tady ve Spojených státech to platí dvojnásob, konkurence je obrovská a prosadit se tady jako Česká republika není lehké. Takový příběh se nám velmi hodí, může rezonovat, Američané mají rádi příběhy o úspěchu.“

Ester Ledecká Bačova poháru

Obzvlášť když byl výsledkem česko-americké spolupráce - Ledecká zvítězila na lyžích zděděných po Mikaele Shiffrinové. A počinu Ester Ledecké si všimla i její jmenovkyně, pětinásobná americká olympijská vítězka v plavání s českými kořeny. Ani to zdejším českým diplomatům neuniklo.

„Zaznamenal jsem mimo jiné to, že plavkyně Ledecká na svém facebooku zmínila, že se pokusí zjistit, jestli mezi nimi není nějaký příbuzenský vztah. Teoreticky to možné je, třeba se z toho stane nějaký zajímavý příběh, který se stane hezkým symbolem česko-amerických vztahů,“ vysvětluje Beránek.

Zástupce velvyslance Beránek bude pro změnu Ester Ledeckou letošního Bačova poháru - přihlásil se do lyžařské i snowboardové části závodu.