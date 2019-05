Do Bruselu jela měnit zkušenosti. ‚Komise má pověst kafkovské instituce, otevřenost mě překvapila,‘ říká

Češi v Bruselu

Evropská unie, to jsme také my Češi. Ve volbách do Evropském parlamentu koncem května rozhodneme o jejím dalším směřování. Radiožurnál po celý týden v seriálu Češi v Bruselu představuje unijní instituce prostřednictvím Čechů a Češek, kteří v nich pracují.