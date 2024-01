Češi vybavují zubní ordinace u fronty na Donbasu. Kvůli výpadkům proudu museli pořídit i generátor

S českým dobrovolníkem, panem Aloisem Zwesperem, který sem jezdí přesně rok, teď stojíme před stomatologickou poliklinikou v Kosťantynivce v Doněcké oblasti v Donbasu. Pomoc tady musela začít opravdu od základů, protože loni tady byla zima, nefungovalo městské centrální topení.

„Loni jsme byli bez elektriky, tak to vlastně nefungovalo vůbec. A teď, když někde buchne, tak to přehodí. Celé to generátor utáhne jenom na 60 procent. Tedy když jede na 60 procent, tak celou polikliniku utáhne,“ upřesnil Alois.

A proto Alois sehnal generátor, který se teď pokusíme zapnout. Ona elektřina teď zrovna jde a město zpravilo i topení, ale v případě rozsáhlejších útoků a jsme jen několik kilometrů od válečné linie, elektřina nejde a vypadává také topení, takže ten generátor se tady moc hodí.

A to už mi ředitel polikliniky, Oleksandr Nikolajevič Zolotenko, ukazuje postele, které sem pan Alois také přivezl. Čtyři polyfunkční postele, jedenáct matrací. Před válkou tady pracovalo asi 130 zaměstnanců, teď tady zůstalo pár desítek zdravotních sester a lékařů 14. Někteří jsou tady jako dobrovolníci, protože to je nejbližší poliklinika od válečné linie.

V další místnosti pan ředitel Oleksandr testuje další český dar, přenosný rentgen. Věci koupené na Ukrajině dohromady stály kolem 150 tisíc hřiven. V korunách je to zhruba 80 tisíc.

Pan ředitel teď právě ukazuje na počítači, jak tento přenosný zubní rentgen funguje. Ukazuje nám snímek zubů a s tím jedou do těch vesnic, kde ještě stále žijí lidé a léčí jim zuby. A jak budou vděční ti vesničani, to si nedokážete představit, říká pan ředitel. Děkuji Aloisovi za to, že to pomohl zorganizovat a koupit.

Tady je takový krásný kufr, přímo na kolečkách i s tou ručkou výsuvnou. Na 220, to je taky mobilní vrtačka. Bohužel tady to, co nemáme moc rádi, ale na vesnicích nemají vůbec nic. Toto je velice moderní, velice užitečné zařízení a mají k dispozici moderní stomatologickou péči. Připojí se k generátoru a funguje úplně normálně, jako běžně v ordinaci u zubaře.

To se dá vynést například do bytů, kde nejezdí výtahy nebo ti lidi nemůžou dojít k zubaři. Tak vybavení by sice bylo, ale teď ta hlavní otázka, jak se k těm pacientům dostat, jak tam dojet. Pan Alois Zwesper a jeho kamarád Petr sem do Kosťantynivky proto přivezli také sanitku. Není sice nová, ale ten svůj účel úplně splní. A tu také předali zdejší stomatologické poliklinice.

Pan Alois Zwespr a jeho kamarád Petr do Kosťantynivky přivezli sanitku | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas