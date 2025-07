Češi Záhřebu, Záhřeb Čechům. Výstava v metropoli Chorvatska představuje český podíl na rozvoji města

Češi jsou součástí dějin Záhřebu od samého začátku jeho historie. Město je poprvé v historických pramenech zmíněno v souvislosti se založením biskupství koncem 11. století.

„Prvním biskupem se stal Čech, který se jmenoval Duch. To je první osoba, o které víme, že žila v Záhřebu a jak se jmenovala,“ odkrývá hloubku a význam české stopy v chorvatské metropoli jeden z autorů výstavy Marijan Lipovac.

Výstava plná příběhů

Výstavu Češi Záhřebu, Záhřeb Čechům otevřela česká hymna v podání vojenské hudby Olomouc. Soubor navázal hymnou chorvatskou a symbolicky tak podtrhl propojení mezi oběma zeměmi.

Impulsem k vytvoření výstavy bylo loňské 150. výročí působení záhřebské české besedy, která je jednou z nestarších menšinových organizací v Chorvatsku. Autoři expozice se ale potýkali s nedostatkem předmětů, které by ukazovaly, jak významně Češi přispěli k rozvoji města. Bylo proto potřeba vymyslet jiný přístup.

„Muzeum chce artefakty a to, co máme, nestačí. Takže jsme ve stálé expozici označili body, kde Češi měli svůj přínos. A myslím, že tím se výstava stala ještě kvalitnější a lepší, protože jsme tím ukázali, jak důležitou komponentou při vývoji města jsou cihly, které do Záhřebu zabudovali Češi,“ říká předseda záhřebské české besedy Záhřeb a Rady české menšiny města Záhřebu Juraj Bahnik

Autoři výstavy tak doplnili stálou muzejní expozici nejen o historické předměty a fotografie, ale také o šedesátku životopisů osobností českého původu, které působily v nejrůznějších oborech. „Byli to hudebníci, architekti, sportovci, profesoři, hudebníci a další. Díky nim se Záhřeb stal tím, čím je, tedy velkým hlavním městem Chorvatska,“ dodává Marijan Lipovac.

Druhý domov

Mezi nejvýraznější postavy, které zanechaly nesmazatelnou stopu v chorvatských dějinách, podle něj patří manželka Stjepana Radiće, jednoho z nejvýznamnějších zastánců chorvatské státnosti už v dobách zrodu Jugoslávie.

„Marija Radić byla Češka – Marie Dvořáková. Její otec Josef Dvořák a Antonín Dvořák byli bratranci ve druhém koleni, měli společného prapradědečka. Byla to první chorvatská politička, zapojila se do veřejného života, působila jako první dáma,“ vysvětluje Marijan Lipovac.

Na zviditelnění české stopy v rámci stálé expozice se jako spoluautor podílel také kurátor Muzea města Záhřebu Goran Arčabić.