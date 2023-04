Škrtidla, obvazy, ale také Land Rover. Dobrovolníci z Česka dovezli na Ukrajinu pomoc za devět milionů

Skupinu 12 českých dobrovolníků z Team4Ukraine vede Jan Heřmánek. Po ranním probuzení v Dnipru jsme dorazili do Pokrovska, kde jsme vyložili část humanitární pomoci, nesouvisející přímo s touto organizací, protože tuto pomoc sem poslali lidé z projektu Lenky Novotné a Dáši Peckové.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Martina Dorazína.

Je to především dětská strava, dětské oblečení, hygienické pomůcky a podobně. Teď se vydáme směrem na Kramatorsk, Družkivku a do našeho cíle, což je Konstantinivka.

Nejprve ale bezpečnostní instrukce. „Uděláme si safety brief. Oblasti, do kterých teď pojedeme, jsou už v dostřelu většiny zbraní nepřítele, ať už jde o minometné granáty, dělostřelectvo, raketové dělostřelectvo a další. Pravidelně bývají ostřelované. Neříkám, že se nutně musí něco stát, ale pro vaši vlastní bezpečnost je potřeba, abyste každý měl na sobě vestu balistickou a při ruce helmu,“ upozorňuje velitel dobrovolníků Heřmánek.

Lékárničky a turnikety s sebou

„Když máte balistické brýle, noste je. Když budete mít poškozený nebo oslepený zrak, nebudete moc pomoct v ostatním. V případě, že bychom se někde pohybovali a začaly okolo padat minometné nebo dělostřelecké granáty, tak jak jsme ve vozidle, ujíždíme pryč maximální možnou rychlostí, nehledě na silniční pravidla. Ve stejném směru, ve kterém jedeme,“ dodává Heřmánek.

Rozhodující moment války. Ukrajina podle amerického listu zahájí protiofenzivu v květnu Číst článek

„Pokud by se to stalo ve městě, najděte si co nejbližší budovu, příkop, díru, něco, kam se schováte. Snažte se udělat co nejmenšími a jakmile to skončí, tak teprve potom se snažte zjistit, jak jsou na tom ostatní."

„Kdo máte vlastní lékárničky, noste u sebe lékárničky, a každý u sebe noste turniket. Čím víc turniketů, tím lépe. Pakliže máte možnost, turniket si dejte tak, abyste se k němu dostali oběma rukama,“ upozorňuje.

„Co se týče telefonů, všichni si je dejte do režimu letadlo. V případě, že byste se ztratili, můžete normální režim zase zapnout. V telefonech si vypněte geolokaci, a pakliže máte chytré hodinky, tak si je nejlépe úplně vypněte. Neposílejte domů žádné fotky, videa, lokace a tak dále.“

Dorazili jsme právě do Družkivky, k jednotce, která odváží zraněné z Bachmutu. Lidé dostali zdravotnický materiál a čekají také na Humvee, protože díky němu by byli všichni během provozu v bezpečí.

Jedna z posledních cest z Bachmutu přes Chromové předměstí už je pod ruskou kontrolou, takže tudy se projet nedá, ale zůstávají ještě alternativní silničky.

Škrtidla, obvazy, ale také Land Rover

Český tým přivezl na Ukrajinu intraoseální vrtačky a 30 jehel do nich. Speciální vrtačky umožňují dostat se snadněji k žílám ve chvíli, kdy je člověk například popálený, má nízký krevní tlak, ztratil hodně krve nebo je podchlazený, vysvětluje šéf české výpravy.

„Dále zde máme škrtidla, která se rozdají vojákům na frontě. Potom tady máme zdravotní přístroje, jako plicní ventilátory a tlakové taktické obvazy. Máme tady katetry, fyziologické roztoky, několik automatických defibrilátorů. Vzali jsme také ohřívače krve a infuzní roztoky, které o 50 % zvedají šanci na přežití těm, kteří ztratili větší množství tělních tekutin,“ dodává Heřmánek.

‚Doufáme, že zachrání co nejvíc životů.‘ Na Ukrajinu dorazily tři sanitky, na které se složili Češi a Slováci Číst článek

Český tým pořídil také Land Rover Discovery. „Pořídili jsme tento starší kus klukům z průzkumné skupiny z Konstantinovky, kteří jezdí do Bachmutu na frontu. Neměli žádné kloudné terénní auto, kterým by mohli odvážet jak sebe, tak munici, zásoby pro jednotky na frontě. Proto jsme se v Čechách složili, koupili jsme jim toto vozidlo, které teď předáváme spolu s dalším vybavením.“

Podle Heřmánka se dá dovezená pomoc vyčíslit zhruba na 9 milionů korun.

Celou tuto výpravu doprovází dívka jménem Natálie, která ji dokumentuje fotograficky. Na Ukrajině je vůbec poprvé. „Na vlastní oči je to něco úplně jiného. Člověk si uvědomí, fakt se to děje, fakt je to ono.“

Lidé z Team4Ukraine a Cesta naděje života všechno předali přímo na místě a v pořádku se vrátili domů.

„Je nás už zhruba 25 lidí, kteří jsou stabilní, prověření a každý máme jiné schopnosti a díky tomu dokážeme dělat více různých typů pomoci,“ uzavírá velitel českých dobrovolníků Jan Heřmánek.