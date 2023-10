Češi a Rakušané společně v Etiopii oslavili vznik svých států. Na ambasádě uspořádali koncert

Když Československo před 105 lety vznikalo, Češi vítali obnovení nezávislého státu, ale i nezávislost na Rakousku-Uhersku. Letošní oslavy v Etiopii ale česká ambasáda v Addis Abebě spojila právě s Rakouskem, které svůj národní svátek slaví o dva dny dřív. Velvyslanectví chtěla ukázat, že obě země spojuje víc než několik staletí ve společném státě. Od zpravodaje z místa Addis Abeba 12:02 29. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velvyslanci ČR a Rakouska v Etiopii Miroslav Kosek a Simone Knappová | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

Česko a Rakousko hned v úvodu symbolicky propojila hudba Wolfganga Amadea Mozarta v podání českého Epoque quartetu. Že láska k hudbě spojuje Česko a Rakousko i lidi obecně, ve svém projevu vyzdvihla rakouská velvyslankyně Simone Knappová.

„Jsme sousedé a přátelé na mnoha úrovních – od rodin, místních a regionálních politiků, až po naše ambasády tady. A tak nás napadlo: Proč neoslavit naše svátky spolu a neukázat tím příklad spolupráce? Je skvělý nápad pozvat sem český kvartet a zajistit sem české pivo, které všichni milují… a taky rakouské víno,“ uvedla.

Pivo a české podnikatele na oslavě zastupoval pan Frank Mrázek, který v Etiopii vaří místní pivo Anbessa. „Dodali jsme sem naše pivo. Je to nový pivovar, zařízení je moderní a není to špatný,“ říká.

Co pro Čechy znamená pivo, to je pro Etiopany káva. „Nabízíme ochutnávky kávy a chodí k nám hosté i z Česka. Kávu vyvážíme do víc než dvaceti různých zemí. Do Česka zatím ne,“ říká Gezahegn Mamo z firmy WildCoffee, jeden z místních obchodníků.

O hudební kulisu se postaral zmíněný Epoque Quartet. Kromě starých klasiků – Mozarta i Dvořáka, zahrál i moderní hudbu – českou, filmovou, ale i etiopskou.

„Zjistili jsme, že to je pravlast reggae, což je opravdu veliký přinos světové hudbě. Časem jsme se dostali i k dalším žánrům a zjistili jsme, že je tady jedna krásná a pro Etiopany známá píseň, Pastýř s flétnou, tu nám kolega upravil do kvartetní verze, takže jí hrajeme a možná jí budeme hrát i nadále, protože je moc hezká,“ líčí violoncellista Vít Petrášek.

„Každá recepce je od toho, aby se tam potkali lidé v trochu neformální atmosféře. To, že jsme tu společně uspořádali koncert, je něco velmi originálního, na co tady nejsou zvyklí. Tady evropská hudba moc nezní a myslím, že všichni, kdo sem přišli, tu úplně roztáli,“ přiblížil český velvyslanec v Etiopii Miroslav Kosek.

„Myslím si, že ten koncert je něco, co tu dlouho nebylo a co bychom sem mohli exportovat častěji,“ uzavírá.

Etiopská umělkyně Biruktawit Birru | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas