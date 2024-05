Česká firma dodala první simulátor pro piloty stíhaček F-16. Ukrajina si možná zažádá o další

Do kokpitu simulátoru stíhačky F-16 usadil zpravodaje zakladatel a ředitel firmy Dogfight Boss Lukáš Homola: „Jsou tam vibrační podložky, které reagují podle toho, jak letíte, tak vám dávají zpětnou vazbu.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o simulátoru pro piloty stíhaček F-16

Celý simulátor poskládali ve firmě sami, plášť vypadá jako původní, ale není. „Ne, to je vytvořené z materiálu jménem dibond, to je hliníkový sendvič (typ materiálu). Používá se do reklamy, většinou na cedule a my jsme si to vymysleli tak, že vytvoříme ve 3D programu model, uděláme si i vlastní potisk, různé nápisy a kamufláže.“

Lukáš Homola simulátor na Ukrajinu věnoval. „Já jsem se snažil udělat co nejvěrnější stroj, aby měli kvalitní výcvik, teď je nechám, aby na tom trénovali a aby se rozhodli, jestli je to pro ně dobré, nebo ne. Uvidíme, jak to dopadne, jestli pak dají požadavek, že chtějí další.“

V ruském Bělgorodu se zřítila obytná budova, nejméně 12 lidí je mrtvých. Moskva viní Ukrajinu Číst článek

Homola na Ukrajině spolupracuje s panem Ihorem z partnerské firmy. „Pro bojovou práci na F-16 nestačí, aby piloti měli jen předchozí zkušenosti s létáním, musí také strávit hodně času na simulátorech, aby získali automatické návyky a věděli, na co sáhnout a rychle zpracovat veškeré informace. Pro nás je proto důležité, aby simulátor skoro stoprocentně odpovídal skutečné stíhačce F-16. Chtěli bychom víc takových simulátorů. Tohle je první krok a Česko by tím hodně pomohlo porazit nepřítele a ubránit naši zemi.“

F-16 Ukrajině slíbilo dodat Dánsko, Belgie, Norsko a Nizozemsko. První stroje by mohly vzlétnout už v létě.