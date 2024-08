Česká firma nadsazovala cenu nábojů pro Ukrajinu, tvrdí německý deník. Přeprodala 90 tisíc kusů

‚Zahráváte si s ohněm,’ vzkázal Lavrov Západu. USA varoval, že 3. světová válka by se neomezila na Evropu

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov varoval před umožněním používání západních zbraní na ruském území Ukrajinou. Podle něj by to přineslo eskalaci konfliktu, který by mohl přerůst v jadernou válku.