Chalupáři na stěnách a utopenec na talíři. Z lásky k Česku vznikla v polském Rzeszowě tradiční hospoda

V České hospodě na rzeszowském Rynku sedávají hlavně ti, kteří si už oblíbili české jídlo a pivo, nebo kterým se při pohledu na fotografie z českých filmů a televizních seriálů na stěnách vracejí vzpomínky na dobu, kdy byly Polsko i Československo součástí socialistického tábora.

Majitel hospody Andrzej Hajnosz přiznává, že si podnik založil tak trochu pro své potěšení. Spojil příjemné s užitečným. Sám se cítí být čechofilem. Má rád český folk a českou literaturu. Československo mu učarovalo už za studentských let.

„V době studií jsem jezdil do Československa za prací. 80.léta u nás byla dobou takového velkého nedostatku. Aby se člověk nějak vzmohl, jezdilo se do továren v Čechách. Pracoval jsem v Pardubicích, v Mladé Boleslavi nebo v Chrudimi,“ popisuje Hajnosz.



Jako skoro každý polský milovník české literatury začínal četbou Osudů dobrého vojáka Švejka. Přečetl i díla Tomáše Garrigua Masaryka, protože ho fascinovalo období 1.republiky, kdy se filozof stal prezidentem. Teď má rozečtenou knížku Jáchyma Topola.



„Ještě je tu jedna věc. Mám v Česku přátele. Moji kamarádi z Olomouce mi pomáhali to tady otevřít,“ dodává Hajnosz.

„I teď na mne dávají pozor. Občas sem jezdí. Kdybychom se náhodou odchylovali od receptů, opraví nám je. Díky tomu je tato hospoda hodně podobná českému originálu,“ říká Hajnosz.



Štamgasti jako pan Lukasz sem chodí na dobré české pivo. A dávají si ho hned do tupláků celý litr. Když prý pít dobré pivo, tak v patřičném množství.

Další host pan Jarek si pochvaluje pečenou krkovici a také vepřový řízek s bramborovým salátem. Jinde než v České hospodě na Rynku se totiž tradiční český salát neservíruje. Klasickou přílohou k řízku jsou v Polsku vařené brambory posypané koprem.



Pro majitele České hospody Andrzeje Hajnosze je jeho podnik koníčkem. Ukázkou zaujetí Českem a lásky k němu, o kterou se rád dělí s ostatními hosty. A dělá to tak už 10 let.