Roušky, respirátory, nemocniční vybavení. Do Tuniska dorazila česká humanitární pomoc na boj proti covidu

„V těch krabicích je humanitární dar, který Česká republika věnovala Tunisku, aby zvládala současnou humanitární krizi spojenou s covidem-19,“ popisuje Radiožurnálu český velvyslanec v Tunisku Jan Vyčítal.

Ve skladištní hale přístavu hlavního města spolu s obchodní radovou Klárou Bednářovou právě předávají, prohlížejí a kontrolují dodávku české humanitární pomoci. „Jsou to respirátory FFP2 a chirurgické roušky.“

Je teď Česká republika v situaci, kdy může, nebo by měla pomáhat zemím, které jsou na tom mnohem hůř? „Já si myslím, že Česká republika by měla být zejména solidární. Tunisko tuto pomoc potřebuje, a domnívám se, že pokud nám to možnosti dovolí, tak bychom pomáhat měli,“ říká český velvyslanec v Tunisku Jan Vyčítal.

#CzechRepublic předala humanitání pomoc #Tunisia,@Min_Sante v podobě 24 palet ochranných pomůcek a nemocničního vybavení pro okr. nemocnici v Ras Jbel (Bizerte), vše v celkové hodnětě 15 mil. Kč. Děkujeme za spolupráci @mzvcr @JakubKulhanek , @rezervy_SSHR a @KasbahTn. pic.twitter.com/Fc0BlYGL3n — Jan Vycital (@VycitalJan) August 3, 2021

Mírný optimismus

Od zástupců české ambasády přebírá dar přímo tady ve skladu Inés Firádíová, ředitelka mezinárodní spolupráce tuniského ministerstva zdravotnictví.

„Humanitární kampaň na pomoc Tunisku začala během července. Zapojila se do ní celá řada zemí. My jsme jim opravdu hodně vděční za pomoc v době, kdy je Tunisko v těžké situaci v boji proti onemocnění covid.“ Inés Firádíová zmiňuje arabské i evropské země a také Spojené státy.

„Řada zemí nám pomohla i dodávkami vakcín v rámci programu Covax a Česká republika k nim patří. Díky tomu zrychlujeme počet vakcinací, včera jsme podali za jeden den 60 tisíc dávek. Naočkovaných aspoň jednou dávkou je teď deset procent Tunisanů. V neděli otevřeme očkování pro věkovou skupinu 40 let a výše a nová očkovací centra,“ vysvětluje aktuální postup Inés Firádíová z tuniského ministerstva zdravotnictví.

V rámci programu Covax si Česká republika stanovila Tunisko jako jednu z cílových zemí. Česko sem tak daruje stovky tisíc vakcín. Je ovšem nějaká šance, aby se na českém semaforu Tunisko dostalo ještě letos z té nejhorší, tedy černé kategorie?

„Zdá se, že trend je takový, že počty nemocných klesají a Tunisko by se mohlo dostat z nejhoršího. Vyhodnocení té situace bude na úřadech v České republice a my uděláme tady na místě všechno proto, abychom Tunisku pomohli. Bezpečí v Tunisku znamená i bezpečí pro české turisty,“ komentuje situaci Bendářová. Ohledně závěrečné části letošní turistické sezóny tak vládne mírný optimismus.