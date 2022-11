Čeští policisté se mohli dopustit převaděčství. Incident vyšetřují slovenské úřady

Čeští policisté se při hlídkách na hranicích se Slovenskem mohli dopustit převaděčství. Slovenský policejní prezident to několikrát naznačil a momentálně incident vyšetřují slovenské úřady. Čeští policisté v září eskortovali skupinu uprchlíků zpět do země, ze které chtěli vstoupit do Česka. Místo vysazení na hranice je ale zavezli až na slovenské území. Od stálého zpravodaje Bratislava 17:42 15. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší stanové městečko na Slovensku vyrostlo pro běžence na hraničním přejezdu v obci Kúty | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

Česko mluví o ojedinělé chybě, slovenský policejní prezident Štefan Hamran už několik dní říká, že šlo ze strany českých policistů o převaděčství.

Incident se stal hned po zavedení hraničních kontrol 29. září. Česká policejní hlídka objevila devět cizinců při jejich snaze přejet nelegálně vlakem do Česka.

Skupinu chtěla vrátit na Slovensko v rámci readmisních dohod a přitom je na silničním přechodu Hodonín Holíč zavezla až na východní břeh řeky Moravy, tedy až na Slovensko. Z celé akce údajně existuje i videozáznam.

Hamran ve vysílání slovenské televize Markíza potvrdil, že ve věci zahájili trestní řízení. Slovenská policie bude zjišťovat, jestli šlo z české strany o úmysl, nebo jen o nedbalost, podrobnosti ale Policejní prezidium zatím nechce komentovat.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) minulý týden potvrdil, že se incident stal. Vnímá to jako chybu, ale upozorňuje, že se stala jen jednou.

Čeští policisté podle něj čekali, až si jejich slovenští kolegové uprostřed mostu, tedy přímo na hranici, převezmou uprchlíky. To se ale nestalo, tak je policisté raději zavezli za most, asi o 100 metrů dál, kde to bylo kvůli menšímu provozu už bezpečnější.

Kritika na Slovensku

I slovenský ministr vnitra Roman Mikulec (OLaNO) čelí kvůli zvládání nelegální migrace kritice. V Národní radě Slovenské republiky v úterý probíhá mimořádná schůze a opozice ho chce odvolat.

Mikulcovi je ze strany opozice dáváno za vinu, že podcenil jednání s Českem a kvůli tomu Praha zavedla hraniční kontroly. Podle opozice má Mikulec migrační vlnu zastavit uzavřením slovensko-maďarských hranic.

Ten tvrdí, že na to policie nemá kapacity. Při své obhajobě v úterý v parlamentu prohlásil, že Slovensko migraci zvládá.

Slovenští policisté navíc pomáhají v maďarském vnitrozemí v rámci společných hlídek s Maďarskem.

V současnosti na československých hranicích kontroly pokračují dál. Češi na Slovensko vrátili od září už přes 3200 lidí. Nejvíce jich je ve stanovém městečku v obci Kúty, kde najednou bývá asi 150 až 170 lidí.

Do stanového městečka pravidelně dochází zdravotníci a dobrovolníci. Běženci se tam obvykle zdrží jen několik dní a pak je slovenská policie zaeviduje. Mají možnost zůstat na Slovensku, ale obvykle chtějí pokračovat dál do Německa.