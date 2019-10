Doufám, že Česko sehraje větší pozitivní roli, pokud jde o Sýrii, říká představitel opozice Sabra

Česko a Evropská unie by se podle představitele syrské opozice George Sabry měly více angažovat v Sýrii, aby se podařilo zastavit tamní občanskou válku spojenou s humanitární a uprchlickou krizi. Sabra to v pátek řekl po setkání se senátory Markem Hilšerem a Davidem Smoljakem z klubu Starostů a Zdeňkem Papouškem z klubu KDU-ČSL. Podle nich by se měl situací zabývat i senátní zahraniční výbor.

Praha 15:48 4. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít