České ministerstvo varuje před cestou do Ekvádoru. Od pondělka tam zemřelo nejméně deset lidí

Při násilnostech spojených s drogovými gangy v Ekvádoru zemřelo od pondělka nejméně deset lidí včetně dvou policistů. Informuje o tom agentura AFP. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům opustit Ekvádor, uvedl to mluvčí ministerstva Daniel Drake. V systému DROZD je podle něj zaregistrovaných 38 Čechů. Těm už ministerstvo zaslalo upozornění. Quito 10:05 10. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci hlídkují v ulicích ekvádorského hlavního města Quito | Foto: Karen Toro | Zdroj: Reuters

„Násilí se přeneslo do ulic, kde se ozývá střelba a exploze. Důrazně se proto všem českým turistům doporučuje zemi opustit. A těm, kteří tak nemohou učinit, nevycházet na ulici a dodržovat maximální opatrnost. Těm, kteří cestu do Ekvádoru plánují, doporučujeme cestu odložit na pozdější termíny,“ řekl Radiožurnálu Drake.

Ozbrojenci násilím přerušili vysílání ekvádorské televize. Prezident nařídil armádě boj proti gangům Číst článek

Ekvádor je v krizi od neděle, kdy z vězení uprchl obávaný šéf gangu Los Choneros Adolfo Macías. Vláda vyhlásila na dva měsíce mimořádný stav a zákaz nočního vycházení.

To gangy pobouřilo. Policisty i vojáky teď berou jako válečnou kořist. Podle agentury Reuters drželi v šachu i studenty na univerzitě a personál v nemocnici ve městě Guayaquil a večer vnikli také do televizního studia. Záběry ukazují, jak ozbrojenci nutí personál, aby si lehl na zem. Pak do studia vtrhli policisté, zadrželi 13 lidí.

Prezident Daniel Noboa v zemi vyhlásil stav vnitřního ozbrojeného konfliktu. Do boje s gangy povolal vojáky. Ministerstvo školství přerušilo prezenční výuku.