České předsednictví EU projednává snížení emisí oxidu uhličitého. Chce vyjednat i výjimky z opatření

České předsednictví Rady Evropské unie řeší balík Fit for 55. Takzvaný trialog zahájilo ohledně revize norem emisí oxidu uhličitého u aut i nařízení o sdílení úsilí. Tím ale jednání nekončí. Co konkrétně to znamená pro české předsednictví a jaké zatím zaznamenalo posuny? To server iROZHLAS.cz vysvětluje v krátkém seriálu. seriál Brusel 7:00 7. září 2022

Balík s názvem Fit for 55 se skládá z desítek reforem klimatické legislativy. Jeho cílem je dosáhnout snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) v Evropské unii o nejméně 55 procent do roku 2030 oproti stavu v roce 1990. Splnění tohoto cíle si unie vytyčila jako důležitý milník pro to, aby v polovině tohoto století byla klimaticky neutrální, tedy aby neprodukovala více CO2, než je schopna zpracovat.

Součástí Fit for 55 je i revize norem emisí CO2 pro nová osobní auta a dodávky. Právě o tomto bodu zahájilo české předsednictví minulý týden takzvaný trialog, tedy vyjednávání mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a členskými zeměmi, které zastupuje předsednictví.

Evropská komise navrhla nový cíl snížení emisí do roku 2035 ve výši 100 procent. To v praxi znamená, že od roku 2035 již nebude možné prodávat nové osobní automobily nebo dodávky se spalovacím motorem.

Český premiér Petr Fiala (ODS) už dříve uvedl, že Česko jako předsednická země se při finálních vyjednáváních pokusí dosáhnout určitého zmírnění a prosazení některých výjimek u tohoto omezení.

Trialogem pokračuje od minulého týdne i jednání o nařízení o sdílení úsilí. To v současné době pro členské státy stanovuje závazné roční cíle týkající se emisí skleníkových plynů v odvětvích, na něž se nevztahuje systém EU. Evropská komise navrhuje změnu těchto cílů z 29 procent na nulu ve srovnání s rokem 2005.

Klíčovou součástí balíku je i rozšíření systému obchodování s emisními povolenkami na námořní a silniční dopravu a na budovy. Doposud se tento systém využívá u letecké dopravy, v průmyslu nebo teplárenství. Unie chce zavést takzvané uhlíkové clo na dovoz neekologicky vyráběných produktů ze zahraničí.

Změny by měly vést k celkovému snížení emisí v dotčených odvětvích do roku 2030 o 61 procent ve srovnání s rokem 2005.

V českém zájmu je pokusit se co nejvíc bodů dojednat k finální dohodě. Po Česku nastoupí švédské předsednictví. Švédsko je známé prosazováním co nejpřísnějších emisních kroků a kompromis pod jeho taktovkou by Česku mohl vyhovovat méně, než když se ho pokusí vyjednat samo.