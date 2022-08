Jak se zbavit závislosti na dovozu plynu z Ruska? Jedna z otázek pro české předsednictví Rady EU

České předsednictví Rady Evropské unie řeší jako jednu ze svých priorit balík RePowerEU. Ohledně plynu členské státy na konci července dospěly ke klíčové shodě na dobrovolném snižévání roční spotřeby o 15 procent. Tím ale jednání nekončí. Co konkrétně to znamená pro české předsednictví a jaké zatím zaznamenalo posuny? To server iROZHLAS.cz vysvětluje v krátkém seriálu. seriál Brusel 7:00 24. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členské státy by měli nakupovat plyn, zkapalněný plyn a vodík společně prostřednictvím unie (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) označil RePowerEU za jednu z nejdůležitějších legislativ, které bude české předsednictví řešit. Jedná se o soubor navržených opatření, jak Evropskou unii urychleně zbavit závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska, zejména plynu a ropy.

Tento cíl by měl pomoct naplnit společný nákup plynu, zkapalněného plynu a vodíku prostřednictvím Evropské unie ze zemí jako jsou Spojené státy, Kanada, Norsko, Alžírsko, Ázerbájdžán nebo Katar. Počítá se také s výstavbou potrubí a terminálů na zkapalněný plyn, rozšířením využívání obnovitelných zdrojů energie nebo zvýšením energetické úspory.

Na investice do těchto a dalších opatření se počítá s 300 miliardami eur (7,5 bilionu korun). Podle představ Evropské komise by to mělo vést k tomu, že se unie zbaví závislosti na ruských fosilních palivech do roku 2027. Členské země přesný termín zatím nestanovily.

Na konci července se členské státy dohodly na dobrovolném snížení poptávky po zemním plynu pro nadcházející topnou sezonu o 15 procent. Účelem tohoto snížení je podle Rady evropské unie „dosáhnout úspor před zimní sezonou, abychom byli připraveni na možné přerušení dodávek plynu z Ruska, které soustavně využívá dodávky energie jako zbraň“.

„EU je jednotná a solidární. Rozhodnutí jasně ukázalo, že se členské státy budou důrazně bránit jakémukoli ruskému pokusu rozdělit EU využíváním dodávek energie jako zbraně,“ řekl český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Shoda byla prvním velkým úspěchem českého předsednictví. Jednalo se také o velké překvapení. Ještě před zasedáním ministrů o nalezení kompromisu pochyboval třeba vlivný server Politico, který o něm psal jako o „mission impossible“. Rozhodnutí bylo navíc přijato s podporou 26 členských zemí, pouze Maďarsko bylo proti.

Jak zdůraznila tisková zpráva po ukončení jednání Rady EU, jedná se o dobrovolné snižování roční spotřeby. Každý stát si bude dodržování hlídat sám. Povinnost by nastala až v případě, že by se toto opatření ukázalo jako neefektivní.

Balík RePowerEU je zároveň úzce propojený s plněním klimatických plánů unie, které by měl v některých oblastech urychlit. Během českého předsednictví ovšem k jeho úplnému schválení téměř jistě nedojde. Do fáze trialogu by české předsednictví rádo dostalo směrnici o podpoře obnovitelných zdrojů a směrnici o zvyšování energetické účinnosti.