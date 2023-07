Česko předsedá ‚politicky nefunkčnímu‘ Visegrádu. Léčebný proces proběhne, až skončí válka na Ukrajině

Světovému dění, a evropskému o to víc, dominuje téma ruské agrese na Ukrajině a s tím spojené uvalování sankcí na Rusko.

„V tuhle chvíli prožíváme dějiny. Probíhá největší vojenská agrese od druhé světové války v Evropě. Myslím, že není možné udělat program, který se tváří, že žádná válka není,“ podotýká pro iROZHLAS.cz Jaroslav Kurfürst. Na ministerstvu zahraničí dohlížel coby vrchní ředitel sekce evropské na vytváření agendy pro české předsednictví visegrádské čtyřky.

Češi v čele V4 staví na třech pilířích: bezpečné a vyspělé společnosti, inovativní a propojené ekonomice, podpoře Ukrajiny.

V přístupu k dodávkám zbraní Kyjevu i sankcionování lidí a společností napojených na režim v Kremlu se však středoevropské státy rozchází. Zatímco Česko s Polskem patří k předním podporovatelům Ukrajiny, Maďarsko se naopak prohlašuje za „zastánce míru“ a předvolební Slovensko s úřednickou vládou lavíruje mezi těmito postoji.

„Je jasné, že je to ta jedna událost našich životů a že v programu českého visegrádského předsednictví musí být výrazná,“ popisuje Kurfürst. Důležitost podpory Ukrajiny si podle něj uvědomuje i Maďarsko, které nakonec dalo zelenou jedenácti balíčkům unijních sankcí. Mluví v tomto ohledu o elementárním porozumění ze strany Budapešti.

