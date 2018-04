České fanoušky tramvají pobouřily fotky zničených legend T3 z Kyjeva, zlobí se na 'barbary'

Ve facebookové skupině s názvem Tramvaje v České republice nedávno vzbudily pozornost snímky českých tramvají T3, zničených už po několika letech provozu v ukrajinském Kyjevě k nepoznání. Konkrétně šlo o vozy typu T3SUCS vyrobené v roce 1986. Novináři kyjevského městského magazínu Chmaročos popisují okolnosti toho, jak se české tramvaje do Kyjeva dostaly. Doporučujeme Kyjev 13:36 8. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tramvajový vůz Tatra T3 v ulicích Prahy (ilustrační snímek). | Foto: Honza Groh | Zdroj: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

V roce 2014 vyhlásil kyjevský dopravní podnik tendr na generální opravu 15 tramvajových vagónů české výroby. Vyhrál ho Kyjevský závod elektrodopravy, který přišel se zajímavým řešením.

Místo aby tramvaje skutečně opravoval, nakoupil v Praze za cenu zhruba 160 tisíc korun za kus staré vozy. Po přičtení cla, dopravy a nezbytných oprav Ukrajince jeden vůz vyšel v přepočtu na 350 tisíc korun. Když ho ale firma předala kyjevskému dopravnímu podniku, dostala za něj skoro milion korun.

Korupční schéma

Anton Hahen, expert na dopravní modelování, soudí, že toto korupční schéma dnes už stagnuje. „Vozy, zařazené do provozu v roce 2015, nesly spoustu památek na svůj minulý život. Prozrazovaly je hlavně nápisy v češtině. Později se ale leccos změnilo – pražské vozy už teď u nás nejenom přelakovávají, ale rovněž pořádně upravují,“ vysvětluje Hahen.

„Jestli to je opravdu generálka, těžko říct, ale středně rozsáhlá renovace určitě ano. Nápisy v češtině na vozech už nenajdete. Jestliže dřív to jednoznačně byl způsob tunelování dopravního podniku, teď je to s důkazy mnohem těžší,“ dodává expert.

Jeho oborový kolega Ivan Černyš nastiňuje, proč už nákup pražských tramvají nepokračuje. „Vozy Tatra T3 v České republice a na Slovensku už došly. Zbyly jenom ty, které podstoupily hlubokou modernizaci, ty ale Kyjev nepotřebuje. Na to, že by se v kyjevských ulicích objevily další české T3, tedy můžeme zapomenout,“ myslí si Černyš.

„Pravda, mohli by u nás začít kupovat tramvaje Tatra T6. Praha nedávno začala hranaté vozy T6A5 vyřazovat z provozu a prodávat. Je o ně ale hodně zájemců, například bulharské hlavní město Sofie. Bulhaři koupili těchto tramvají už 20 a chtěli by další. Proto se v Kyjevě větší množství vozů T6 asi neobjeví,“ konstatuje Ivan Černyš.

Vraťme se ale k základní otázce. „Jak je možné, že v Kyjevě za dva tři roky zničili to, co fungovalo desítky let?“ ptá se magazín Chmaročos.

Kdo za to může?

Fotografie dokumentující současný stav vagónů, zakoupených v České republice před několika lety, pražské fanoušky tramvajové dopravy pobouřily. Někteří chápou, že příčinou je nedostatek prostředků, jiní ale označují zaměstnance kyjevského dopravního podniku za barbary. Připomeňme, že v Kyjevě provozují i modernější tramvaje, polské vozy značky Pesa a Electron, které se vyrábějí ve Lvově.

Za ostudnou situací stojí hlavně nedostatek personálu. „Zámečník kyjevského dopravního podniku má ve srovnání se zaměstnancem soukromé firmy nepatrné peníze. Pracují tu buď fanatici, nebo lidé, kteří jinde o práci nezavadí. Problém je i s řidiči tramvají. Stav vozu jim je lhostejný, techniky si neváží. To znamená, že jedni s tramvajemi nešetrně zacházejí, a druzí je opravují jen natolik, aby je dostali do pojízdného stavu,“ podotýká dopravní expert Černyš.

Opravy dřevěnou palicí

Novináři magazínu Chmaročos se pokusili o stavu bývalých pražských tramvají promluvit i se zaměstnanci kyjevského tramvajového depa. Na otázky jim odpověděl Serhij Ivanovyč, který v depu pracuje přes deset let. „Proč bychom se měli snažit? Ne, vážně. Myslíte si, že krademe peníze a materiál? Opravovat za minimální plat to, co nám pak rozbijí před očima, to není žádná radost,“ stěžuje si muž.

„Myslíte si, že tramvaj je složitá technika? Jo? Já si to myslím taky, ale bohužel musím složitou techniku opravovat palicí. S dřevěnou rukojetí. Nemám na vybranou. Depo má za úkol poslat na trať tolik a tolik vozů. Když jich bude míň, šéf bude mít průšvih. Když bude mít průšvih šéf, budu ho mít i já,“ vysvětluje Serhij.

A v čem je podle něj hlavní příčina špatného stavu nedávno zakoupených vozů? „Problém je ve stavu kolejí. V Kyjevě silnice pro auta nestojí za moc a koleje taky ne. Na špatné vozovce zpomalíte, abyste si nezničili auto. Tramvaj ale řidiči nepatří. Proč by na ni dával pozor? Musí splnit normu. Všichni se řídí jenom normou. Řidič počtem jízd, depo zase počtem vozů, které musí ráno poslat na trať,“ odpovídá zaměstnanec kyjevského tramvajového depa.

Žurnalisté kyjevského městského magazínu Chmaročos na závěr položili Serhijovi otázku, co by mohlo stav tramvajové sítě ve městě zlepšit. „Tramvaje si potřebují odpočinout. Ať se třeba půl roku nejezdí vůbec a za tu dobu se opraví koleje a všechno, co je potřeba. A taky bych urazil ruce každému, kdo pomalovává tramvaje,“ vzkazuje Serhij Ivanovyč.

