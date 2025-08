Česko je o klimatickém zákonu EU nepřesvědčitelné. Slovensko je stále partner, říká velvyslanec Černý

Štěpán Černý stál po 11 let na Úřadu vlády v čele českého rozhodování o evropských zákonech. Než začátkem července přesídlil do Bruselu, byl mezi úředníky pravou rukou premiéra pro evropskou politiku. Dnes zastupuje Česko jako velvyslanec na Stálém zastoupení při EU. V prvním rozhovoru s médii po nástupu do funkce s webem iROZHLAS.cz mluvil o slovenském vetu nebo přípravě českého postoje ke klimatickému zákonu EU. Rozhovor Praha 6:46 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velvyslanec Štěpán Černý, stálý představitel ČR ve výboru COREPER I | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Téměř 11 let jste pracoval na Úřadu vlády, poslední tři roky jako vrchní ředitel sekce pro evropské záležitosti. Jednou jste mi vaši tehdejší pozici popsal tak, že všechny evropské zákony, ke kterým je potřeba budovat českou pozici, jdou přes vás. To je velká věc vzhledem k tomu, že většina toho, co schvaluje český Parlament, pochází z EU. Necháváte za sebou nějaký odkaz v Praze?

Já myslím, že nejdůležitější úkol z mého posledního angažmá, bylo předsednictví. To člověk za kariéru zažije třikrát, čtyřikrát maximálně, když začne hodně brzy. Je to sice dva a půl roku stará záležitost, ale vracet se k němu budeme ještě nějakou dobu.

Jak byste vymezil rozdíl mezi svojí současnou pozicí a tou pražskou? Obojí má vlastně co do činění s přípravou českého postoje k evropské legislativě.

Diplomaté, mezi které patříme i jako velvyslanci na Stálém zastoupení při EU, jsou vykonavateli podnětů, které přicházejí z Prahy. Ale nejsme povinným připomínkovým místem. Samozřejmě můžeme Prahu upozornit na to, že chce prosazovat něco, co není realistické. Ale to neznamená, že to pak nebudeme prosazovat.

Naproti tomu v Praze jsem byl mezi těmi, kteří tu pozici z pověření politické reprezentace upravovali.

Rozhodnutí politické úrovně je pro úředníky závazné, takže se řídím instrukcemi, které mi přijdou, a podle nich se budu zařizovat a budu samozřejmě dávat zpětnou vazbu, jak jsem pochodil.

Pokyny z Prahy

A řekl byste, že máte vzhledem k vašim zkušenostem určitou argumentační výhodu, když sedíte v Bruselu a přijde vám nějaké zadání z Prahy? Předpokládám, že agendu s vámi konzultují dopředu.

Není to určitě tak, že bych k něčemu přišel večer před jednáním z nuly. Výjimečně takové případy jsou, ale jde o politicky nedůležité věci. Vyjednávání trvá v těch nejvíce urgentních případech dva až tři měsíce, nějaký průměr je rok a půl a horní hranice není žádná. Máme legislativu, která se projednává 10 až 15 let.

Běžně to funguje tak, že když Evropská komise přijde s nějakým návrhem, dostane ho na stůl příslušné české ministerstvo a do 14 dnů sestaví takzvanou rámcovou pozici. Z té vyplyne buď souhlas, souhlas s připomínkami, nesouhlas s připomínkami, nebo nesouhlas za žádnou cenu.

Čili nestává se, že by vám z Prahy přišlo nějaké zadání a vy byste jako diplomaté museli říct, že se naprosto nesetkává s realitou a je neprosaditelné?

Takhle kategoricky bych to nepojmenoval. Instrukce z ústředí budu respektovat, ale pak dám zpětnou vazbu, jak jsem pochodil.

Naprostá většina našich agend na Coreper I se schvaluje v kvalifikované většině. Tudíž pokud by byly všechny státy proti nám, šance něco prosadit je malá. Ale na druhou stranu to není projev nějaké neevropskosti mít negativní postoj. U všech členských států je běžné, že se vůči konkrétním věcem skoro vždycky vymezí.

Coreper I & II Coreper je původně francouzská zkratka pro Výbor stálých zástupců vlád členských států Evropské unie

Coreper se dělí na dva výbory, každý má v čele velvyslance. Štěpán Černý je velvyslancem Coreperu I

Coreper I má na starosti m.j. zemědělství, vzdělávání a kulturu, zaměstnanst, životní prostředí nebo dopravu

má na starosti m.j. zemědělství, vzdělávání a kulturu, zaměstnanst, životní prostředí nebo dopravu Coreper II se zabývá hospodářstvím či migrací, zahraničními věcmi nebo finanční politikou EU

Slovenské veto

Rád bych se vás v téhle souvislosti zeptal na Slovensko. V podcastu Bruselský diktát jste půl roku po zvolení premiéra Roberta Fica řekl, že politika slovenského premiéra se tehdy zatím neprojevila na jednání slovenských diplomatů. A že to zatím nevypadalo, že by v EU bylo „druhé Maďarsko“. Teď v červenci to při jednání o 18. sankčním balíčku proti Rusku vypadalo už trochu jinak.

U Slovenska stále platí, že je prvním partnerem, se kterým si vyměňujeme názory na různou agendu. A ještě víc než loni platí, že pro Slováky není tolik citlivá otázka klimatické politiky. Naproti tomu u nás se vede debata o struktuře hospodářství kvůli klimatu. Oni už myslím předloni vypnuli poslední uhelnou elektrárnu.

Ta slovenská akce s 18. sankčním balíčkem byla do jisté míry technická. Obsah toho balíku nebyl hlavní důvod, proč Slovensko nehlasovalo ihned pro. Chtělo nějakou garanci záruk ohledně dovozu plynu z Ruska. O co konkrétně šlo, nebylo zveřejněné a já jsem se svých slovenských kolegů neptal.

Zleva premiéři Maďarska a Slovenska Viktor Orbán a Robert Fico na zasedání Evropské rady s německým kancléřem Friedrichem Merzem (26. června 2025) | Foto: Martin Bertrand | Zdroj: Reuters

Ale upřímně bych to necharakterizoval tak, že teď máme zemi, která bude ve všem proti. Slovensko je stále členský stát, se kterým se v agendách počítá. A i když v určitých chvílích to navenek nedělalo dobrý dojem, 18. sankční balíček byl nakonec schválen beze změn.

Těch sankčních balíčků bylo předtím 17 a řada podobných operací proběhla bez kamer u jiných členských států, které vyjádřily nespokojenost, a bylo jim něco přislíbeno v nějaké do jisté míry nesouvisející politice. Když se schvaloval šestý balík, Česko také zatáhlo za brzdu. Tehdy u ropy, protože jsme ještě neměli ropovod TAL-PLUS. Akorát jsme to neudělali prohlášením premiéra do novin, ale skrze diplomatická jednání.

Zůstaňme ještě u té dynamiky mezi politiky a úřednickým aparátem. Jaroslav Zajíček, váš předchůdce a řekl bych legenda českého předsednictví, před lety popisoval, že 85 procent agendy se domlouvá v rámci technických pracovních skupin a pak to jde k vám, velvyslancům. A pokud se vy mezi sebou nedohodnete, udělají rozhodnutí premiéři a prezidenti. Jak moc na úředníky dopadá aktuální politická pozice?

Jaroslav nejspíš popisoval proces, který začne ale až poté, co Praha definuje svoji pozici. Ta mu pak velmi zjednodušeně řečeno přistane na stole a on se s ní seznámí. Když to pak vezmeme čistě číselně, k větší agendě se pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupené všechny členské státy, mohou sejít i třikrát.

Hlasovací poměry jsou tudíž v pracovních skupinách stejné na úrovni velvyslanců a ministrů. Takže předsednictví Rady Evropské unie, nyní Dánsko, už dopředu ví, že pro ten či onen návrh existuje blokační menšina, pokud už existuje na pracovní skupině.

Jednoduše řečeno nemůžu chtít po ministrovi, aby chodil třikrát týdně na pracovní skupinu nebo volal atašé, který tam jde, a přesně jemu nebo jí diktoval, co se tam má dít. Myslím každopádně, že politici u nás si po 21 letech členství v Evropské unii stále více uvědomují, že tomu věnovat čas musí.

‚Česko je nepřesvědčitelné‘



Abychom ten proces, o kterém se bavíme, ukotvili, mohl byste dát modelový příklad schvalování zákonů na evropské úrovni? Třeba na klimatickém zákonu, který je pro vás teď hlavní agendou a bezpochyby rezonujícím tématem.

Tam je na úvod důležité říct, že jsme ještě v relativně rané fázi vyjednávání.

A abych měl jasno, bavíme se teď o návrhu Evropské komise omezit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990 do roku 2040.

Přesně tak. Takže máme evropský právní rámec pro klima, to je platná legislativa, na které se na jaře 2021 shodly v klasické spolurozhodovací proceduře Evropský parlament i všechny členské státy, proti hlasovalo jen Bulharsko. A tehdy jsme si stanovili právně závazný cíl pro úsporu emisí, a to nula pro rok 2050 a o 55 procent méně do roku 2030.

Součástí toho závazku byl i úkol pro Evropskou komisi stanovit cíl pro rok 2040. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová s tím cílem 90 procent do roku 2040 už před 11 měsíci oslovila europoslance a ten závazek učinila veřejně. Nikdo jiný než Evropská komise v EU zákony navrhovat nemůže.

Komise nelenila a představila návrh novely předpisu z roku 2021 s tím, že do něj doplňuje cíl pro rok 2040. Byla to relativně jednoduchá novelizace na maximálně pár stránek.

A pak se rozběhl schvalovací proces, který je bližší třeba americkému sytému než tomu českému. Parlament a Rada v EU vyjednávají zároveň ve svých skupinách a pak se musí sejít a dohodnout se na jedné verzi textu.

V Parlamentu, tomu se detailně věnovat nebudu, to dostane na starosti nějaký výbor a ve výboru zpravodaj. Jednotlivé frakce spolu de facto soutěží o jednotlivé předpisy, kdo který dostane na starosti.

A v případě téhle klimatické agendy se zpravodajem stal český europoslanec Ondřej Knotek (ANO) z Patriotů pro Evropu...

Ano, přesně. A v Radě Evropské unie jsou zastoupené přímo členské státy v čele s předsednickou zemí. Tou je nyní Dánsko, které stanovuje, co chce přednostně projednat.

Zrovna Dánové jsou v klimatické politice velmi ambiciózní a mají na tom i vnitropolitickou shodu. Můžeme si říct, že to je z důvodů daných přírodou. Není to pro ně ideologie, ale politika, která vygeneruje velký hospodářský růst. Už nyní jedou skoro všechno na obnovitelné zdroje, a to po celý rok.

Knotkův návrh Český europoslanec mezitím v sobotu předložil v Evropském parlamentu návrh o úplném odmítnutí návrhu na snížení emisí. Podle agentury ČTK návrh obsahuje jediný bod: doporučení k zamítnutí.Výbor Parlamentu se bude návrhem zabývat v září.

Tak se rozhodli, že to chtějí schválit už v podstatě ve druhém měsíci svého předsednictví. Intenzivně svolávají pracovní skupiny a do 18. září chtějí najít pozici Rady a hlasovat o ní v kvalifikované většině.

Je to extrémně ambiciózní scénář, protože dva měsíce na legislativu, která není úplně technická... to se děje opravu když je nějaká krizová situace, třeba když začala koronavirová pandemie.

Naznačil jste, že Česko už dopředu ví, že k tomu cíli snížení emisí o 90 procent do roku 2040, se bude stavět negativně. Můžeme tedy teď na těch pracovních skupinách dělat něco jiného, než obrazně řečeno sedět se založenýma rukama a kroutit hlavou?

Česko je zatím podle mě nepřesvědčitelné a vlastně si myslíme, že tenhle mezikrok nemusel nutně vznikat.

Ale není to celý příběh. V tom návrhu je napsaná sada podmínek, co těch 90 procent znamená. Důležitý aspekt třeba je, že 87 procent emisí se ušetří uvnitř EU a tři procenta na nějakých dekarbonizačních projektech mimo Unii. Jak to bude prakticky fungovat? To zatím jasné není.

Kdyby vyšlo, že by se od roku 2035 už neprodávaly nové spalovací motory, tak doprava sama k tomu cíli už výrazně přispěje. Pak jsou oblasti typu zemědělství, které nebudou uhlíkově neutrální nikdy, vždycky budou produkovat nějaké emise, ale jiné sektory by ty emise měly pohlcovat.

Kvalifikovaná většina Aby návrh na úrovni Evropské rady prošel kvalifikovanou většinou, musí se pro něj vyslovit nejméně 15 ze 27 členských států

Ty musejí zastupovat alespoň 65 procent obyvatel Evropské unie

Z prohlášení politiků, i těch českých, však vyplývá, že budou preferovat jednotnější postup

Faktorem ve vyjednáváních také je, že některé členské státy EU mají cíl klimatické neutrality už před rokem 2040. Třeba Finsko, pokud se nepletu, chce být neutrální v roce 2035. Takže si na sebe může vzít větší díl odpovědnosti než jiný členský stát.

Klima, nebo bezpečnost?

Česká pozice tedy bude pravděpodobněji odmítavá. V jaké je ten návrh fázi v širším spektru?

Že má Evropská unie založenou klimatickou politiku na snižování emisí a systému emisních povolenek, by nikoho nemělo překvapit. Už když jsme v referendu hlasovali o vstupu do Unie, tak se vědělo, že existuje klimatická politika Evropské unie. Vláda by si podle mě přála, aby klimatické ambice nepřebíjely všechny jiné cíle. Zejména v dnešní době, kdy vyvstávají na povrch bezpečnostní otázky.

Novináři se podívali na údajné vazby Kremlu v Polsku. Následovaly výhrůžky, soudní spory i pokuta Číst článek

Nemyslím ale, že je to dilema. Můžeme mít jedno i druhé. Předtím to ale vypadalo tak, že klima stálo přede vším. A možná to byla jediná věc, na které se celá EU před rokem 2019 a covidovou pandemií shodla.

Teď už tak hladce ten cíl pro rok 2040 neprochází. Řada členských států jako Poláci, pobaltské země i my, začaly více řešit otázku bezpečnosti. Proto si občané zakládají stát, aby jim zajišťoval bezpečnost.

A my patříme ke státům, které tohle myšlení nyní sdílejí. V podstatě pokud ta bezpečnost nebude zajištěna, tak je pro rok 2050 relativně lhostejné, zda budeme klimaticky neutrální, nebo zda budeme neutrální až 2052.

A v řadě oblastí klimatických politik jsme se nyní dostali do bodu, kdy další zvýšení ambicí začalo výrazně škodit hospodářskému růstu, a pokud ty naše ekonomiky nebudou prosperovat a nebudou růst, tak i to HDP, ze kterého počítáme dvě nebo 3,5 procenta na obranu, bude menší a ty prostředky na to zajištění naší bezpečnosti budou menší.

Green Deal, kterému už tedy v Evropě tak nikdo neříká, má podpořit hospodářský růst v dlouhém horizontu. Otázkou je, jestli ten dlouhý horizont máme.

Myslíte kvůli hrozbě z Ruska?

Ano. Ale těch černých labutí, které se vyskytnou a úplně změní svět okolo nás, může být víc. Vzpomeňme na netopýra na trhu ve Wu-chanu na začátku pandemie, kvůli které jsme pak dva roky obrazně řečeno koukali doma do zdi.

Takže podle vás na jedné straně nemůžeme předstírat, že ruská hrozba neexistuje, ale na straně druhé by bylo špatně počítat na 100 procent s tím, že například Rusko vtrhne do Pobaltí a podřídit tomu vše?

Jasně. Naše hlavní myšlenka, se kterou nejsme sami, je, že bychom neměli všechny síly nasadit ve prospěch navyšování klimatických ambicí. To byla podle mě mantra předchozích pěti let v evropských institucích.

Neznamená to, že začneme panikařit a začneme tady bourat všechno, co relativně dobře funguje. Upřímně řečeno, lidé nechtějí, aby se vrátila politika životního prostředí do 90. nebo 80. let a měli jsme tu zase kyselé deště a rozdělovali naši krajinu pro další uhelné doly. Je to o nějakém balancu jak zachovat hospodářský růst a vzájemně se tady neudusit.