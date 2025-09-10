Česko je spolupachatelem genocidy v Gaze, varuje Fischer. Pirk: Vina je jednoznačně na straně Hamásu
Izrael zaútočil v katarském Dauhá na představitele hnutí Hamás. Jedná Izrael v boji proti Hamásu v souladu s humanitárním právem? A proč v Senátu vznikla výzva, aby Česko pokračovalo ve své proizraelské politice? „Cílem je nepodléhat dezinformacím,“ objasňuje pro Český rozhlas Plus Jan Pirk. „Česká vláda by měla přestat hájit zájmy izraelských extremistů,“ oponuje nezávislý senátor a bývalý diplomat Pavel Fischer (oba v klubu ODS a TOP 09).
Co má dělat Izrael při postupu vůči Hamásu, aby jeho postup odpovídal mezinárodním regulím?
Fischer: Měl by především odsoudit extremismus, protože Benjamin Netanjahu se dnes dostal pod tak silný vliv extremistů, jejich výroky jsou skutečně mimořádně odporné. A proto si myslím, že by měl Izrael především přestat bojovat způsobem, který je v rozporu s humanitárním právem.
Je útok Izraele v Kataru legitimní, nebo porušuje mezinárodní právo? Diskutují senátoři Jan Pirk (za ODS, TOP 09) a Pavel Fischer (nez.), předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
A jak má bojovat proti Hamásu? Jak bojovat proti teroristům?
Fischer: Rozhodně ne teroristickými metodami. Když se podíváme na to, jakou vizi nabízí izraelský premiér Benjamin Netanjahu pro Palestince, tak jsme neslyšeli, co bude den poté, až zastaví boje. Bojuje, protože potřebuje bojovat z osobních důvodů, má oplétačky s justicí.
Chybí mi nabídka pro Palestince, kteří by měli vizi, že budou mít samostatný stát, že budou moci žít v kooperaci a v pokoji s těmi, kdo jsou okolo. Ostatně toto dostal Izrael do svého rodného listu, když se zakládal po druhé světové válce.
Dnes by se otcové zakladatelé Státu Izrael divili, do jaké slepé uličky se Benjamin Netanjahu nechal vmanévrovat, protože tento konflikt už nemá vojenské řešení, ale politické. A to izraelská vláda dnes nenabízí.
Je pravda, že izraelská vláda momentálně nenabízí politické řešení?
Pirk: Ano, v letech 1947 a 1948 bylo řečeno, že se založí dva státy. Izrael tak učinil a Palestinci udělali co? Napadli Izrael. Nezaložili stát, ale vyhlásili první válku Izraeli, kterou prohráli. O té situaci jsme informováni trochu jednostranně.
Ještě jsem nezažil válku, kde by útočící, v tomto případě Izrael, oznámil občanům, aby odešli z tohoto teritoria, že tam zahájí útok. Genocida je programové vymýcení etnika, ne geografické. Jak se dá vysvětlit, že v Izraeli žijí dva miliony Palestinců velice spokojeným životem?
Mlčení vlády napomáhá genocidě
Není to tak, že jsme v poslední době informování jednostranně, že tady převládá propalestinské nadšení?
Fischer: Ne.
A můžete podpořit to, že debata v Evropské unii není jednostranná?
Fischer: Žijeme v demokracii. Stačí se začíst do izraelských novin. Je paradoxem, že Benjamin Netanjahu se zaklíná bezpečnostními zájmy státu Izrael a má proti sobě už stovky bývalých generálů, šéfů tajných služeb a dalších, kteří ho zaklínají, aby přestal.
Když se podíváme na podrobnosti útoku v Dauhá, tak podle zahraničních sdělovacích prostředků proti úderu protestoval šéf izraelské armády i šéf Mosadu, jedné z významných tajných služeb.
Samozřejmě že má Izrael právo na sebeurčení, na obranu, na existenci a na život, ale totéž platí pro Araby. Dnes jsou tam občany druhé kategorie, kteří nemají všechna práva. Na západním břehu dochází ke zločinům a k násilí, které česká vláda už pomalu ani neregistruje, natož aby ho odsoudila.
Mlčení české vlády je spolupachatelstvím. A pokud se prokáže u mezinárodních soudů, že tam dochází k závažným zločinům proti lidskosti nebo ke genocidě, tak hrozí právní odpovědnost za spolupachatelství a napomáhání genocidě podle článku tři Úmluvy o genocidě. Nemůžeme být spolupachatelem, to se přece nepatří.
Česká republika by v souladu se svými zájmy měla být dostatečně sebevědomá, stát si za svým, hájit svoje vlastní zájmy, například aby se dodržoval mezinárodní řád založený na pravidlech. Česká vláda by měla přestat hájit zájmy izraelských extremistů a konečně hájit zájmy České republiky.
Výzva senátorů
Pane Pirku, vy jste spolu s dalšími senátory podepsal výzvu nasměrovanou na premiéra Petra Fialu (ODS, kandiduje za Spolu) a prezidenta Petra Pavla, aby náš kabinet pokračoval v dosavadní politice vůči Izraeli. Čeho jste tím chtěl docílit?
Pirk: Česká republika byla vždy demokratická země. Neřídila se vždy aritmetickou většinou, ale řídila se i svým vlastním zájmem. Tak to bylo v letech 1947 a 1948, když jsme pomohli Izraeli, za což jsou dodnes vděční a dodnes vzpomínají, že jsme pomohli zachránit Izrael.
Ta dnešní situace je zkreslená. Vina je jednoznačně na straně Hamásu.
Čeho jste ale chtěli docílit podpisem výzvy?
Pirk: Empatie je důležitá věc, ale musí být v kontextu. Jak můžu být empatický s někým, kdo prohlašuje, že moji zemi zničí a obyvatele zažene do moře?
A vy jste empatický třeba s Itamarem Ben Gvirem nebo s Becalelem Smotričem, kteří mluví o tom, že Erec Jisrael má být všude a že se má uplatňovat kolektivní vina na vesnice, odkud pocházeli útočníci?
Pirk: O tom nemám žádné informace. Kolektivní vina je špatně, ale cílem podpisu bylo, aby Česká republika nepodlehla dezinformacím, které jsou podávány jednostranně.
