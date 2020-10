Koronavirus ukázal na české švejkování, píšou německá média. Americká televize se trefuje do Babiše

Počty nově odhalených případů covidu-19 v Česku dosahují i 10 tisíc za den a lékaři se dostávají pod tlak. Situace si v posledních týdnech stále častěji všímají také zahraniční média a jinak tomu nebylo ani v uplynulých dnech. Pozastavují se mimo jiné nad tím, jak se „premiant“ v boji s koronavirem do krizového bodu dostal, například podle německého listu Die Tageszeitung pak krize v Česku ukázala, že „Švejk žije“. Praha/Berlín/Washington 14:31 20. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stejně jako minulý týden se i tentokrát některá média vrací k červencové hostině na Karlově mostu, kam lidé v červenci přišli oslavit „konec krizového koronavirového období“ | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Před deseti dny přinesl server iROZHLAS.cz přehled toho nejzajímavějšího, co se o situaci v Česku píše v zahraničních médiích, a v kostce lze jejich závěry shrnout takto: zatímco na jaře byla Česká republika udávána jako příklad země, která dokázala na šíření koronaviru zareagovat razantně a včas, nyní se stává zemí s nejrychlejším šířením nákazy v Evropě, už proto „nemá co slavit“.

Zahraniční pohled na Česko: lavina případů, hašteření lékařů a premiér, jenž si vzal zemi jako rukojmí Číst článek

Zájem zahraničních médií o dění v Česku nadále sílí. České koronavirové situaci se koncem minulého týdne věnoval například německý levicový deník Die Tageszeitung. Zpravodajský portál známý pod zkratkou „taz“ mimo jiné připomněl slova ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), podle kterého Česko stojí „před kolapsem“ a nelze vyloučit, že dojde k přetížení nemocnic, jako tomu bylo v Itálii nebo Spojených státech.

Německý deník nicméně podotýká, že podobné výzvy vládnoucích představitelů už lidé v Česku jen stěží berou vážně.

„Protože koronavirová krize v České republice není nic jiného než projev nedostatku legitimity vlády. Místo aby byla opatření dodržována, se kreativně obcházejí. Jestli tedy koronavirová krize něco ukazuje, pak toto: Švejk žije,“ píše Die Tageszeitung. Zmiňuje mimo jiné příklad pražského Cross klubu, který se snažil obejít nařízení o uzavření hospod po 22. hodině vyhlášením každodenního komparzu, během kterého měli lidé bez nároku na honorář hrát návštěvníky klubu.

Podle deníku tak nový minstr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) už dnes lituje, že práci přijal. Lidé ho neberou dost vážně, stejně jako premiéra Andreje Babiše, který „veřejně prohlašuje, že nemá tušení, co bylo špatně“, zatímco prezident Miloš Zeman „neprojevuje žádný soucit“, dodává levicový německý list.

‚Best in covid‘

Na jednu literární postavu z románu Jaroslava Haška naráží například také německá tisková agentura DPA, podle které je „Česko v krizovém módu“. I ta si klade otázku, jestli se Češi k opatřením nestaví jako Švejk, který nařízení vždy nějak obejde. A stejně jako další zahraniční média se pozastavuje nad tím, jak se Česko ze „vzorové země“ stalo „problémovým dítětem“ Evropy.

Roušku nenosím, ale nejsem zodpovědný za ostatní, říká komik Knor, který řečnil v neděli v Praze Číst článek

Německá tisková agentura, ale například také americká televize CNN pak poukazují na Babišova slova pronesená na mezinárodní konferenci před dvěma měsíci, že Česko je „best in covid“.

„Pokud jde o kontrolu šíření viru, Česká republika byla jednou z nejúspěšnějších zemí v Evropě. Babišova populistická centristická vláda rychle přistoupila k uzavření hranic a zavedení celostátního lockdownu. Mnoho dalších zemí udělalo to samé, ale to, co Čechy odlišovalo, byl požadavek na nošení roušek pro všechny a všude mimo domov,“ uvádí CNN v o obsáhlé reportáži.

Americká televize rovněž připomíná, že na konci března Babiš napsal na twitteru americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, ať zkusí tamní epidemii porazit „českým způsobem“ a doporučil mu jednoduché látkové roušky domácí výroby, které podle něj sníží šíření viru o 80 procent. Následně ale CNN podotýká, že nyní odpor k rouškám v zemi sílí.

„Všichni v České republice nošení roušek nesnáší. Není to Tchaj-wan, není to Čína, kde nosí roušky každý den,“ konstatuje podle CNN molekulární biolog Omar Šerý.

‚Předčasné vítězství‘

Některá zahraniční média se zároveň vrací k červencové hostině na Karlově mostě, kam lidé přišli oslavit „konec krizového koronavirového období“. Minulou středu tuto událost připomněl například americký deník The New York Times, podle kterého bylo toto „prohlášení vítězství předčasné“.

Boj s covidem u sousedů. V Německu trasují vojáci, Slováci přitvrdili, Polákům dochází optimismus Číst článek

NY Times poukazuje na rostoucí počet zemřelých pacientů nakažených koronavirem, ale také na nově zavedená opatření v Česku, včetně uzavření škol, barů a večerních podniků.

List přitom cituje hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala, podle kterého v současné situaci hraje roli i dědictví komunismu a ochota řídit se vládními nařízeními – to bylo na jaře považováno za výhodu, veřejnost se tím ale v boji proti koronaviru zároveň stává „pasivním hráčem“.

Americký list s odvoláním na epidemiologa IKEM dodává, že po konci jarního krizového období byla vyjádření české vlády zmatečná a společností se začaly šířit dezinformace spojené s koronavirem.

‚Nesmělá opatření‘

Agentura Reuters zase čtenářům přibližuje situaci v českých nemocnicích, kde se některá oddělení začínají převádět na lůžka pro pacienty s covidem-19 a ruší se úkony, které nejsou urgentní.

OBRAZEM: Zavřené památky a trdelník bez poptávky turistů. Praha se opět vyrovnává s prázdnotou Číst článek

„Počet hospitalizovaných dosahuje šestinásobku maxima zaznamenaného během první vlny viru,“ podotýká agentura, která zároveň varuje před nedostatkem zdravotního personálu v některých nemocnicích.

Odkazuje se mimo jiné na ředitele nemocnice ve Slaném Štěpána Votočka, podle kterého nicméně není problém jen nedostatek lékařů a sester. „Bojím se o personál, hlavně o zdravotní sestry. Nejde jen o jejich počty, ale také psychologický stres. Pokud to bude trvat týdny a měsíce, mám velké obavy, jestli to snadno zvládnou,“ říká pro Reuters.

Před nedostatkem lékařů a sester, v jejichž řadách jsou už stovky nakažených, v týdnu varoval také bruselský server Politico. Ten připomíná, že Česko bylo na jaře chváleno za svůj postup při zvládání pandemie, když ale počty nakažených začaly v srpnu stoupat, vláda „reagovala pomalu“ a zavedla jen „nesmělá opatření“, napsal minulý týden server.