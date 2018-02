Česko pomáhá Kosovu s čištěním vody. Státu zaplatilo v rámci rozvojové pomoci stavbu čistírny vody

Kosovo oslavilo 10 let od vyhlášení samostatnosti, zatím se ale neobejde bez pomoci bohatších zemí. Hlavními sponzory země jsou Spojené státy či země Evropské unie. A pomáhá i Česko. Zaplatilo například stavbu čističky, která zajišťuje, že do přehradní nádrže zásobující vodou kosovskou metropoli Prištinu už netečou splašky z okolních vesnic. Priština 14:03 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V korytě řeky Gračanky, která napájí Badovecké jezero se válejí igelitové pytle, plastové lahve, vydlabaná dýně, kartony od mléka, dětské pleny, hadry a spousta dalšího smetí. Voda v řece je ale průzračná. Je vidět na její kamenité dno.

Podle Xhevdeta Duky, majitele společnosti Projekt Plus, která se podílela na výstavbě čističky odpadních vod financované z české rozvojové pomoci, byla ale před pár lety situace úplně jiná. Voda v řece byla hnědá až černá a páchla.

Badovacké jezero nacházející se na východě Kosova. Při plném stavu vody má jezero délku 3,5 km, je široké 500 m a hluboké až třicet metrů. | Foto: Pavel Novák

„Dřív šla veškerá voda z odpadů z domů do řeky. Teď už je ale částečně vybudovaná kanalizace a ta přivádí odpadní vodu sem do čistírny,“ popsal Radiožurnálu Duka.

Koupelny, záchody a kuchyně

Elhame Gashiová, majitelka obchůdku ve vesnici Mramor na břehu říčky vzpomíná, jak byla voda špinavá. Plná odpadků a zakalená. Do vody se spláchlo všechno smetí a špína, které se vyhazovalo před domy na silnici.

Soukromý zemědělec Xhemajl pamatuje ještě dobu, kdy se dala z říčky brát voda na pití. Když ale ve vsi přibyly nové domy, všechny odpady z koupelen, záchodů a kuchyní šly rovnou do řeky. A ta byla hrozně znečištěná.

Čistička odpadních vod u Badovackého jezera je bílý přízemní domek na konci údolí. Zvláštní na něm je, že stojí osamoceně a vedle něj je pod stříškou zvláštní stroj připomínající stojan na benzínové pumpě. Čerpadlo, které dopravuje odpadní vodu z kanálů do čističky.

Bílý přízemní domek na konci údolí. To je čistička odpadních vod u Badoveckého jezera. | Foto: Pavel Novák

„Voda ze záchodů a z kuchyňských odpadů se tady biologicky ošetřuje. Provzdušňuje a v separátoru se ukládají pevné látky. Po celém procesu čištění se voda vrací zpátky do řeky,“ vysvětluje Duka.

Návrat ryb

Firma Projekt Plus Xhevdeta Duky byla součástí česko-kosovského konsorcia, které čističku vybudovalo. Jeho společnost objekt postavila. Technologie dodaly české firmy Ircon a TopolWater. Česká rozvojová agentura projekt zaplatila. Čistička stála 17 milionů korun.

Teď když nově vybudovaná kanalizace přivádí splaškovou vodu z vesnic na břehu Badovackého jezera sem do čističky, vrací se z ní do řeky už jen čistá čirá kapalina. V řece Gračance se opět objevily ryby. Do přehradní nádrže Badovackého jezera, které zásobuje pitnou vodou polovinu kosovské metropole Prištiny, teď už teče jenom čistá voda.

