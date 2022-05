Česko, Slovensko i Maďarsko dostanou výjimku ze zákazu na ruskou ropu, navrhla to Evropská komise

Evropská komise navrhla pro Česko výjimku z embarga na ruskou ropu do poloviny roku 2024, pro Maďarsko a Slovensko pak až do konce stejného roku. S odkazem na diplomatický zdroj to v pátek napsala agentura Reuters. Upravený návrh nových sankcí proti Rusku, který obecně počítá s ukončením dovozu ruské ropy na konci letošního roku, začali v pátek ráno projednávat velvyslanci členských zemí Evropské unie.

