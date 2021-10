Česku hrozí krize a ‚mocenské vakuum‘. Volby a Zemanův zdravotní stav pohledem zahraničích médií

Bouřlivé dění, které během soboty a neděle s napětím sledovala všechna česká média, poutala pozornost také v zahraničí. Novináři zahraničních médií si všímají nejen samotného výsledku voleb, ale také zdravotních potíží prezidenta Miloše Zemana, kvůli kterým musel být v neděli převezen na jednotku intenzivní péče. Česko se tak podle nich ocitá v nejistotě, hrozí mu mnohaměsíční mocenské vakuum a propuknutí krize. Londýn/Brusel/Praha 6:25 12. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Zemanův zdravotní stav však uvrhl sestavování nové vlády do nejistoty a může chvíli trvat, než se situace vyjasní,“ píše Politico | Foto: Reprofoto @Politico

Povolební situaci v Česku podrobně rozebírá například britský deník The Guardian, který si kromě výsledku voleb všímá také nedělní hospitalizace českého prezidenta Miloše Zemana. Poté, co byl klíčový „spojenec“ premiéra Andreje Babiše (za ANO) převezen do nemocnice, Česku podle deníku hrozí propuknutí politické krize.

„Poté, co miliardářský premiér Andrej Babiš utrpěl překvapivou porážku v parlamentních volbách a následně spatřil svého nejmocnějšího podporovatele a jediného potenciálního zachránce, prezidenta Miloše Zemana, jak je ve zjevně vážném stavu převezen do nemocnice, Česká republika čelí politickým otřesům a hrozícímu mocenskému vakuu,“ odhaduje deník.

The Guardian dále připomíná Zemanovy opakované předvolební sliby, že „udělá vše, co je v jeho silách“, aby udržel premiéra Babiše ve funkci. Avšak jen několik minut poté, co se oba politici setkali na plánované schůzce v Lánech, Zemana převezla sanitka do Ústřední vojenské nemocnice.

Deník následně cituje slova prezidentova ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala, podle kterého byl Zeman hospitalizován kvůli komplikacím „doprovázejícím chronické onemocnění“, zároveň ale dodává, že skutečnou povahu jeho zdravotních potíží okolí prezidenta nezveřejnilo.

Deník, který si všímá nejasné komunikace Pražského hradu směrem k veřejnosti, také podotýká, že prezidentův zdravotní stav „má přímý vliv na Babišovo politické přežití“. Před volbami totiž Miloš Zeman prohlásil, že sestavením vlády pověří lídra nejsilnější politické strany, nikoliv koalice.

Tím je právě hnutí ANO, které ale nemá „jasnou cestu k vytvoření životaschopné koalice“, píše britský deník. S odkazem na analytiky proto píše, že by Babiš „mohl využít období bezvládí, během kterého by působil jako prozatímní předseda vlády“.

Podle listu The Guardian v Česku mezitím sílí výzvy, aby parlament použil ústavní klauzuli, na základě které by byl Zeman prohlášen za nezpůsobilého vykonávat funkci a dočasně by předal své pravomoci premiérovi či předsedovi Poslanecké sněmovny.

„Pokud prezident nemůže vykonávat svou obvyklou povolební roli, je to ústavně velmi komplikovaná situace. Když se to bude vléct, parlament může zasáhnout a prohlásit ho za nezpůsobilého vykonávat své povinnosti. Může propuknout ústavní krize,“ říká pro The Guardian politolog a ředitel New York University Prague Jiří Pehe, který hodnotí jednání nejbližšího okruhu prezidenta jako nezodpovědné.

Podle britského deníku tak Babiš může setrvat ve funkci premiéra v demisi ještě několik měsíců, zvláště pokud se zdravotní stav prezidenta zlepší.

Klíčová Zemanova role

K podobnému závěru jako britský deník dochází také bruselský server Politico, který připomíná Zemanova dřívější slova o tom, že koalice více stran považuje za „podvod“, proto hodlá pověřit sestavením vlády předsedu nejsilnější strany.

„Zemanův zdravotní stav však uvrhl sestavování nové vlády do nejistoty a může chvíli trvat, než se situace vyjasní,“ píše Politico.

Poměrně obsáhlý článek věnovala víkendovému dění v České republice a především zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana také americká televize CNN.

„Prezident hraje po volbách zásadní roli při jmenování příštího premiéra. S hospitalizací Zemana v pražské Ústřední vojenské nemocnici se ale politická budoucnost České republiky ocitá v nejistotě,“ píše americká televize, která článek doprovodila úvodní fotografií zobrazující Miloše Zemana těsně po převozu do nemocnice, kterou řada českých médií nepublikovala.

CNN zároveň připomíná kauzy premiéra Babiše včetně aféry Pandora Papers, která podle ní dominovala předvolebnímu dění v Česku, a poukazuje na konečný výsledek parlamentních voleb. Vítězství koalice Spolu, která už s lídry Pirátů a STAN podepsala memorandum o vůli vytvořit novou vládu, podle CNN může Česku přinést změnu v postavení v rámci Evropské unie.

„Nová vláda by Česko distancovala od populistických stran v Maďarsku, které se kvůli potlačování hodnot Evropské unie dostávají stále častěji pod palbu kritiky,“ míní novináři CNN.

Česko v nejistotě

Také britská televize BBC si ve svém nedělním článku všímá Zemanova převozu do nemocnice, ke kterému došlo „uprostřed politických otřesů po překvapivém vítězství opozice v parlamentních volbách“.

BBC zároveň připomíná informace, které s odkazem na sedm zdrojů obeznámených se stavem prezidenta minulý týden přinesly Radiožurnál a Deník N. Podle nich Zeman trpí ascitem, tedy hromaděním vody v břiše kvůli problémům s játry.

„Pan Ovčáček (následně) zveřejnil prohlášení, které odmítlo tvrzení jako lži a dezinformace motivované politickým aktivismem a nenávistí vůči panu Zemanovi. Ale děsivé záběry prezidenta po převozu do nemocnice – zjevně v bezvědomí, kdy mu za doprovodu manželky a dcery podpíral hlavu jeho osobní strážce – nevedou v době politického vakua k ničemu, co by zmírnilo obavy veřejnosti,“ podotýká BBC.

Zpravodajský server britské televize zároveň uvádí, že „sedmasedmdesátiletý prezident je těžký kuřák a pijan, který používá invalidní vozík a trpí cukrovkou“.

O „podlomeném zdraví“ Miloše Zemana, které ohrožuje sestavování nové české vlády, se v neděli mohli dočíst také návštěvníci internetových stránek deníku Financial Times.

K podobnému závěru dochází i zpravodajský web arabské televize Al-Džazíra, podle kterého byl český prezident převezen v bezvládném stavu do nemocnice pouhý den poté, co Babiš utrpěl ve volbách do Poslanecké sněmovny „šok“. Vzhledem k víkendovému dění se tak „Česká republika ponořila do nejistoty“, tvrdí arabská televize.