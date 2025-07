Česko podporuje Izrael, ale neznamená to, že také každý krok tamní vlády, prohlásil Fiala

Česko podporuje Izrael, usiluje o vyváženost všech rezolucí k situaci v Gaze, ale neznamená to, že podporuje každý krok izraelské vlády. Řekl to ve středu premiér Petr Fiala (ODS). Prezident Petr Pavel uvedl, že předpokládá debatu s vládou o českém stanovisku kvůli válce v Gaze. Česko se nepřipojilo ke skupině 29 zemí, které tento týden vyzvaly k zastavení války a odsoudily zabíjení civilistů i zadržování izraelských rukojmích hnutím Hamás. Praha/Tel Aviv 15:26 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je více států, které nepodepsaly tuto deklaraci, jako je třeba Německo,“ řekl Fiala.

„Rozhodně to není žádná chyba. Je to deklarace, která vznikla na nějaké dárcovské platformě, na které se Česká republika z různých dobrých důvodů historicky nepodílí,“ dodal. Uvedl, že Česko ale mimo jiné odsouhlasilo stanoviska Evropské rady, která jsou podobná.

Velká Británie a další západní země spolu s eurokomisařkou pro rovnost, připravenost a řešení krizí Hadjou Lahbibovou v pondělí vydaly společné prohlášení, v němž vyzvaly k okamžitému zastavení války v Pásmu Gazy a kritizovaly současný způsob distribuce humanitární pomoci, který je podle nich „nebezpečný, podněcuje nestabilitu a zbavuje obyvatele Pásma Gazy lidské důstojnosti“.

Výzvu dosud podepsalo 29 zemí včetně Slovenska či Japonska.

„Podporujeme Izrael. Usilujeme o to, aby všechny rezoluce, které se týkají situace v Gaze, byly vyvážené. Ale neznamená to, že naše podpora je bezpodmínečná a že podporujeme každý krok, který izraelská vláda udělá. To určitě ne,“ řekl Fiala.

Humanitární situací je podle něj kabinet znepokojen, což komunikuje i přímo s Izraelem.

Česká pomoc

Česko podle premiéra vypomáhá také humanitárně. „Nepomáháme prostřednictvím financování agentury UNRWA (Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě). To jsme ukončili jako Česká republika už v roce 2019, protože se tam objevila opakovaná podezření i důkazy na to, že některé prostředky humanitární pomoci využívají příslušníci Hamásu,“ poznamenal Fiala.

Česko ale podpořilo financování 12 zdravotnických týmů v Pásmu Gazy, od začátku roku také poskytla humanitární pomoc Palestincům ve výši 22 milionů korun. „Naše pozice je určitě vyvážená. Nezavíráme oči před tím, co se v Gaze děje. Náš postoj nemůže být měřen tím, jestli se připojíme k jedné konkrétní deklaraci, nebo nepřipojíme,“ dodal Fiala.

Prezident ve středu řekl, že s vládou otázku podpory deklarace nekonzultoval. Ani vláda s ním. „Já se na to dívám trochu jinak a předpokládám, že debata na téma, jak v této věci dál postupovat a jaké stanovisko by Česká republika měla dále zastávat, ještě přijde,“ dodal Pavel.

Podle Fialy o Gaze hovořili nejvyšší ústavní činitelé na posledním jednání. Pokud má Pavel zájem o situaci v regionu a postoji Česka znovu mluvit, debata se určitě uskuteční, dodal ministerský předseda.