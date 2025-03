Česko předalo Ukrajině modulární zdravotní centrum. Jeho stavba trvala měsíc a stála 10 milionů korun

„Každý byl nadšený z toho, co teď uvidíme,“ říká v autě Oleksandr Prokopenko, předseda Červonohryhorivské vesnické rady Nikopolského okresu. Toho, jehož velkou část dnem a nocí ostřeluje a bombarduje ruská armáda od okupované Záporožské jaderné elektrárny. Ta se docela zlověstně rýsuje na obzoru.

Oleksandr dodává, že tento zázrak vznikl díky Pavlu Stiborovi, šéfovi firmy Promstal, který za těžko představitelných podmínek celý projekt uskutečnil. „Naše role v tom projektu bylo vyprojektovat objekt, dodat a smontovat ho na místě a, co je zásadní, dostat do užívání, což se úspěšně povedlo,“ popisuje Stibor.

Nacházíme se na místě, kde stojí zdravotnické centrum postavené nedaleko oblasti přímých válečných operací. Jak Stibor zdůrazňuje, jedná se o českou dodávku na základě podpory vlády České republiky.

Celý objekt je složený z buněk. „Sestává z dvanácti modulů, které byly nainstalovány na betonový základ, který jsme zrealizovali z místních zdrojů. Celkově jsme za to dodali základní zdravotnické zařízení na základě požadavků ukrajinské strany, která ho bude provozovat,“ vysvětluje.

Cílem projektu podle Stibora bylo vybudování moderního zdravotnického zařízení. To v této oblasti dosud chybělo. Nejedná se však o vesnici, která by byla přímo ostřelovaná. „Nacházíme se v takzvané zóně potenciálních bojových událostí, nicméně fakticky vzato je tu každodenně slyšet dělostřelecká palba,“ uvádí Stibor.

„Nevyhýbáme se nebezpečným oblastem, protože když jde o zdravotnictví a zdravotnickou pomoc, tak je potřebná tam, kde je využitelná. To samozřejmě není zdravotní středisko, které přímo souvisí s vedením války. Je to zdravotní středisko, které má zvýšit úroveň zdravotnické péče i v této oblasti. To, že je blízko frontě, také může samozřejmě znamenat, že se bude týkat i těch, kteří jsou postiženi přímo válkou,“ říká český velvyslanec na Ukrajině Radek Pech, který zdravotní centrum slavnostně otevřel.

Vnitřek střediska

Dostavila se i vedoucí tohoto zdravotnického střediska Larisa Ivanovna, která nám umožnila vstup dovnitř. Ve středisku se dokončují poslední úpravy. Přivezli mimo jiné toaletní papír nebo záchodovou štětku.

„Mají jeden záchod, víc se sem nevešlo. Je pro personál plus hosty nebo klienty,“ popisuje jednu z koupelen Pavel Stibor starší a poukazuje i na zásoby vody, se kterou mají místní problémy. Pavel Stibor mladší mezitím pokračuje ve výkladu, kterého se za chvíli ujme také Oleksandr Prokopenko.

Standardně bude v zařízení pracovat jeden doktor, zbytek lékařů bude za prací dojíždět. Středisku nechybí ani plně vybavená kuchyň, základní léky, nábytek nebo počítače – všechno dovezené z České republiky.

Malý operační sál se skládá ze dvou lůžek a dvou kapaček. Češi přivezli i malou laboratoř, například pro odebírání krve. Pan starosta dodává, že ne každá obec se může podobným zařízením pochlubit. Vlastní výroba trvala v Jeseníku tři měsíce.

Stavba zdravotního centra

„Stavební fáze na místě realizace trvala v součtu jeden měsíc. Dva týdny trvala příprava spodní stavby, takže v podstatě betonových základů. Dva týdny trvala samotná realizace modulové stavby, včetně kompletace interiéru a podobně,“ uvedl Stibor.

Na středisku visí cedulka s veškerými základními informacemi: česká pomoc, ministerstvo zahraničních věcí České republiky, firma Promstal Engineering. Zmiňuje i to, že se jedná o modulové ošetřovatelsko-porodnické místo ve vesnici Pryvilne v Nikopolském okrese Dnipropetrovské oblasti. Financování tohoto projektu zajistila česká vláda v rámci programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a ekonomické pomoci Ukrajině na období 2023–2025

Celý projekt stojí 10 milionů korun. „Se vším všudy, s prací, se základy, s přípravou projektu, s vyřízením stavebního povolení. Tato částka nepřesáhla deset milionů korun,“ říká Stibor starší.

„Je to sice humanitární pomoc České republiky Ukrajině, ale protože jde o náročný projekt, kde jsou i drahá zařízení, tak říkáme, že se to stává humanitární pomocí i naší firmy, protože jsme do toho dali víc, než jsme dostali,“ pokračoval Stibor s tím, že vstup na Ukrajinu považoval za rozhodující.

„Otevřít tenhle trh není pro každého. Nám se to povedlo a předpokládáme, že to bude pokračovat dál,“ přeje si.

Zdravotní centrum bude obsluhovat 500 místních obyvatel, avšak kohokoliv, kdo přijede ze vzdálenějších obcí, tady samozřejmě také ošetří.