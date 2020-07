Česká hospoda v Hurghádě přežila koronavirovou krizi. Zachránili ji štamgasti a předplacená piva

Koronavirová krize málem zničila česko-slovenskou restauraci Praha v egyptské Hurghádě. Podnik existuje už řadu let a postupně se stal centrem české komunity a českých turistů v oblíbeném letovisku. V březnu ale Egypt zavřel hranice a až do července žádné cizince nepouštěl. Přátelé a štamgasti ale nakonec našli cestu, jak svůj oblíbený podnik udržet při životě. Hurgháda 8:36 21. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko-slovenská hospoda v egyptském letovisku Hurgháda | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Od konce března máme zavřeno. Díky Péťovi, mému kamarádovi, jsme zkusili věc, která byla v Čechách normální, tedy akci Zachraň svou hospodu, takže jsme zkusili oslovit naše hosty, naše zákazníky s tím, že pokud si chtějí koupit pivo, s tím, že až přijedou, tak si to tu vyberou. Bylo to hlavně přes sociální sítě, většinou štamgasti,“ říká pro Radiožurnál majitelka české restaurace Praha v Hurghádě Marcela Materková o kampani na záchranu podniku.

O předplacená piva byl obrovský zájem. „Měli jsme limit tisíc piv. Jakmile limit padl, tak jsme to utnuli a všem jsme napsali, že se virtuální bar zavírá,“ vysvětluje majitelka a dodává, že příchod návštěvníků pro předplacená piva očekávají hned, jak to půjde.

Jako poděkování majitelé hospody nahráli i děkovné video na sociální sítě. „Tohle jsme udělali takové poděkování lidem, kteří nám posílali ty piva, a vytrhli nám tak trn z paty a jsme šťastní za to, že jsme to mohli přežít.“

Český magazín

Na stolech v potemnělém baru leží i několik čísel barevného magazínu Praha Café, který je psaný v češtině.

„Ten časopis měl premiéru loni v srpnu, kdy jsem navštívil hotel Seagull a chtěl jsem ukázat zázemí. Protože všichni, kteří přijeli do Egypta, do hotelů, tak viděli krásně nastrojené bufety, ale nedostali se dozadu, tam, kde se to všechno připravuje. A já měl to štěstí, že mě tam pustili, tak jsem o tom začal psát, a ono to mělo úspěch, takže teď máme nějaké osmé číslo, ale nyní se to bohužel zase zastavilo,“ říká vydavatel časopisu Petr Sirotek. Podle něj si čeští turisté radši přečtou třeba na pláži v lehátku takovýto časopis, než aby brouzdali internetem na mobilním telefonu.

Majitelka české hospody v Hurghádě Marcela Materková a vydavatel časopisu Praha Café Petr Sirotek | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Ten časopis má vlastně pointu – ‚časopis, bez kterého se nemůžete vrátit domů‘. Mělo by to fungovat jako takový suvenýr. A po tom prvním čísle mi došla taková věc. Představte si české turisty, kteří přistanou v Hurghádě, přijede pro ně autobus, odveze je do hotelu, a ti lidé tam žijí těch svých deset dní na pláži, v recepci a na pokoji. A oni ten Egypt vůbec nepoznali. Proto jsem si řekl, že do toho časopisu budu dávat věci a témata, která by nikdy za ty peníze, které si zaplatí u cestovky, nepoznali,“ říká.

Nejhorší období restaurace Praha překonala, teď už chybí jen ti hosté. Češi ale zatím na návrat do Egypta čekají. „Tak jak se člověk nikdy moc na práci netěšil, tak teď už se těšíme stoprocentně,“ dodává majitelka Marcela Materková.