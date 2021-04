‚Snad Česko přijde k rozumu.‘ Šéf ruské diplomacie vzkazuje, že Moskva nikomu podlézat nebude

Jestli Česko přijde k rozumu, Rusko je ochotné obnovit „normální fungování diplomatických misí“, Moskva ale nebude nikomu podlézat. Tak lze ve zkratce shrnout vzkaz ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který pronesl pro agenturu RIA Novosti. Rozhovor se nese ve stejném duchu jako ostatní prohlášení ruského vládního režimu, který se snaží kauzu Vrbětice znevěrohodnit, mimo jiné i za pomoci slov Miloše Zemana. Moskva 18:06 28. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

„Opravdu doufám, že naši čeští kolegové přijdou k rozumu a podívají se na výsledky toho, co začali. Jestliže převládne rozum, jsme připraveni postupně obnovit podmínky normálního fungování diplomatických misí,“ uvedl Lavrov pro ruskou státní agenturu RIA Novosti s dodatkem, že Rusko ale nebude nikomu podlézat.

Prokremelské weby naskočily na téma Vrbětic velmi bryskně, chtějí vyvolat chaos, říká analytik Vrabel Číst článek

Česko-ruským vztahům, které se po zprávách o zapojení ruských agentů vojenské rozvědky GRU do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích dostaly na bod mrazu, se středeční rozhovor pro státní agenturu věnuje hned v několika otázkách. Na první z nich: „Co to vůbec bylo – jak to chápat?“ ruský ministr zahraničí odpovídá, že diplomatické roztržce s Českou republikou nerozumí a netuší, jaký byl její záměr.

„Celá ta historka má plno schizofrenních částí,“ tvrdí Lavrov s odkazem na nedělní projev českého prezidenta Miloše Zemana, který se dočkal kritiky ze strany mnoha českých odborníků i velké části opozice a jehož hlavní poselství o dvou verzích odmítl i premiér Andrej Babiš (ANO).

V projevu, který přišel až týden po odtajnění závěrů českých tajných služeb, Zeman zpochybnil zveřejněné závěry vyšetřování a hovořil o druhé vyšetřovací verzi, podle níž výbuch muničního areálu mohla způsobit neodborná manipulace s výbušninami.

Slova české hlavy státu okamžité využili představitelé Kremlu včetně mluvčího Dmitrje Peskova, aby obvinění ze strany Česka označili za neopodstatněná, a v rozhovoru se k tomu vrací i Lavrov.

„Prezident Zeman pouze navrhl zohlednit verzi, která za sedm let nikdy nebyla vyvrácena, nyní ho ale obviňují z velezrady. Předseda parlamentu přitom řekl, že svým prohlášením o nutnosti prozkoumat všechny verze prezident Zeman odhalil státní tajemství. Není to schizofrenní?“ ptá se šéf ruské diplomacie.

Protipěchotní miny

Stejně jako ostatní představitelé současného ruského vedení i Lavrov poukazuje na to, že se nad kauzou kolem zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích vznáší řada nezodpovězených otázek, čímž se snaží závěry vyšetřovatelů znevěrohodnit.

Analytička: Rusové si neuvědomují, jaká je Zemanova pozice. Vůči Západu je jeho projev obrovský problém Číst článek

Kromě jiného se podle Lavrova musí zjistit i to, co přesně se ve vrbětickém skladu v roce 2014 vůbec nacházelo. Odkazuje přitom na zprávy „německých médií“, podle kterých měly být ve Vrběticích i zakázané protipěchotní miny. Šéf diplomacie zároveň tvrdí, že české úřady neměly sklady pod kontrolou. Na to pak redaktor agentury RIA Novosti reaguje návodnou otázkou: „Možná by tedy Češi měli začít sami u sebe?“

O údajném uskladnění zakázaných protipěchotních min se už během víkendu zmínila také mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marija Zacharovová, která zároveň vyjádřila pochybnosti ohledně poctivého plnění závazků plynoucích z Ottawské úmluvy – mezinárodní dokument o zákazu použití, skladování a výroby protipěchotních min, kterou přitom Rusko jako jedna ze zhruba třicítky zemí světa odmítlo ratifikovat.

Podobně jako Lavrov se i Zacharovová odvolávala na informaci německého listu Die Welt, podle kterého se ve vrbětických skladech nacházely „stovky protipěchotních min“. Tvrzení ale důrazně odmítlo české ministerstvo obrany, podle kterého jde o klasický případ šíření dezinformací. Rezort v této souvislosti poukázal na zjištění krajského soudu ve Zlíně. Ten v roce 2016 došel k závěru, že firmy ve Vrběticích neskladovaly miny jako takové, ale jen těla min, materiál tedy nelze považovat za zakázaný.

Klaus v čele propagandy

V rozhovoru pro ruskou státní agenturu došlo také na vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády v Praze, ke kterému česká vláda v reakci na policejní vyšetřování a závěry tajných služeb přistoupila. Podle kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) byli všichni vyhoštění Rusové identifikováni jako agenti služby SVR a vojenské rozvědky GRU, ke které patřili i dva hlavní podezřelí Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin.

Stopy ruských agentů v Bulharsku. Data naznačují možné spojení GRU s výbuchy v tamních skladech Číst článek

Označení vyhoštěných pracovníků ruského zastoupení za agenty ruských tajných služeb ale Lavrov v rozhovoru odmítá.

„Přirozeně nám nebyly poskytnuty žádné důkazy ani potvrzení o nezákonných činnostech a to ani u jednoho z těchto 18 diplomatů. Není náhodou, že bývalý prezident České republiky, pan Klaus, přirovnal chování svých krajanů k ratlíkovi, který štěká na velkého psa v naději, že ho kryjí jeho velcí páníčci – tak mimochodem pojmenoval USA a Velkou Británii… Je to smutné. Nikdy jsme netoužili po tom, aby naši čeští kolegové spřádali takovéto intriky,“ tvrdí Lavrov.

Na důležitou roli, jakou v prokremelské propagandě kolem vrbětické kauzy hrají exprezident Václav Klaus a současný šéf Hradu Miloš Zeman, v úterním rozhovoru pro iROZHLAS.cz upozornila také vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy Daniela Kolenovská. Zatímco Klaus svými výroky nahrál tomu, aby Moskva mohla Česko prezentovat jako „jezevčíky okusující kotníky“, Zeman svým projevem otevřel cestu k dalšímu znevěrohodnění celé kauzy.

„Hlavní zprávou, která pro ruská média a publikum z projevu prezidenta Zemana plyne, je tedy to, že jsme na začátku vyšetřování a stále není nic jasné,“ popsala odbornice na Rusko, podle které si ale ruská média přitakávající Kremlu neuvědomují, že český prezident Zeman nemá tak výlučné postavení jako ruský prezident.

„Rusové se domnívají, že slyšeli skutečně zásadní projev – je to ten nejdůležitější muž českého politického systému, proto se na něj také čekalo celý týden. Obsah jeho projevu pak využívají k tomu, aby oslabili poměrně jasnou argumentaci české vlády a aby zpochybnili oprávněnost jejích kroků,“ vysvětlila Kolenovská.