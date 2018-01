České děti ztrácejí kontakt se slovenštinou, řekl předseda sněmovny. Chce to změnit

Zatímco slovenské děti podle Radka Vondráčka češtinu znají, protože sledují pořady v televizi, české děti prý kontakt se slovenským jazykem nemají.

„Musíme třeba i přiblížit slovenštinu českým dětem,“ řekl Vondráček po schůzce s místopředsedou slovenské Národní rady Bélou Bugárem.

Stáhnutí Reportérů ohrozí reputaci slovenské veřejnoprávní televize, ohrazují se redaktoři Číst článek

Podle Vondráčka by to zároveň představovalo také vhodnou příležitost pro parlamentní záštitu.

Slovenština by se podle jeho názoru mohla pravidelně objevovat ve vysílání českých veřejnoprávních médií. „Nemusí to být jenom pro děti. Bavili jsme se i o různých diskusních pořadech,“ dodal.

Ani české pohádky v původním jazyce ale například do slovenských kin nesmějí. Podle zákona z roku 2007 musí být tvorba pro děti do 12 let pouze ve slovenštině.

Slovenská televize proto před čtyřmi roky dostala pokutu za odvysílání Hurvínka v češtině. Český rozhlas vysílá pravidelně jednou týdne slovenský magazín Stretnutie.