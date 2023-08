Česko-americká letecká show. Armáda si v USA připomněla výročí spolupráce s národními gardami

Na letecké přehlídce se připomínalo, že před 30 lety navázaly česká armáda a Národní gardy, tedy ozbrojené sbory ne Spojených států ale jejich jednotlivých členů, spolupráci. V českém případě se patrony staly Nebraska a Texas.

Jak říká náčelník generálního štábu Karel Řehka, už dávno nejde v tomto vztahu jen o přijímání standardů NATO: „Například teď rozvíjíme například nasaditelné týmy pro kybernetickou obranu jednotek. Zřejmě se tady vzájemně obohacujeme zkušenostmi a bereme zkušenosti i od Národní gardy Nebrasky v této oblasti během cvičení.“

„Zajímavé a inspirativní je, že role Národní gardy tady není jen operační a vojenská, ale mají i určitou roli při krizovém managementu, přesah do obrany kritické infrastruktury státu,“ dodává.

„Spolupráce běží dlouhodobě a ať už to jsou věci ve zdravotní oblasti, v oblasti ochrany zbraní proti hromadnému ničení, v ženijní oblasti nebo likvidaci nevybuchlých nástražných zařízení… Spolupráce je vzájemná a myslím, že se vzájemně obohacujeme,“ uzavírá Řehka.

Letecká přehlídka ve městě Lincoln v americké Nebrasce | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Podle velitele Národní Gardy Nebrasky generála Greiga Stronga je to na sto procent spolupráce pro obě strany výhodná. Američané se od Čechů například učí, jak dynamicky se může měnit situace v prostoru operací nebo působení jednotek v Evropě.

Vzájemná spolupráce

„Nikdy nejdeme do střetu sami. To je americký postup. Vždy do toho jít se spojenci. Je pro mne ctí mít vedle sebe někoho s českou vlajkou. Mám pak pocit, že mám vedle sebe bratry nebo sestry, kteří do toho jdou se mnou,“ vysvětluje Strong.

Vojenská spolupráce se navíc po 30 letech přetavuje také do spolupráce na poli hospodářském nebo vědeckém.

„Hledají se projekty například v zemědělství. Měli jsme tu setkání s vědci z Nebraské univerzity, kteří se zabývají ochranou proti biologickým zbraním, šíření nemocí a podobně. Chceme rozvíjet tuto spolupráci formou například stáží. Měli bychom jít dál a na vojenské spolupráci skutečně stavět, protože Texas i Nebraska mají hodně co nabídnout,“ říká náměstek ministryně obrany za ODS František Šulc.

Synergie armád Nebrasky, Texasu a Česka byla na nebi i na zemi letiště v Lincolnu dobře vidět a možná ještě víc slyšet. Lidé žasli z dech beroucí akrobacie elitní letky Modrých andělů na strojích F18 Hornet a jiné zase roztancovala Ústřední hudba Armády České republiky, když zahrála Vyvalte sudy nebo spíše v českém podání Škoda lásky.