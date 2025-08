Česko v novém europarlamentu vliv spíš ztratilo, hodnotí po roce fungování europarlamentu novinářka

Česko v novém Evropském parlamentu ztratilo svůj vliv. Tak to v podcastu Bruselské chlebíčky po roce zasedání parlamentu hodnotí šéfredaktorka serveru Euractiv.cz Aneta Zachová. Nový evropský parlament se podle ní sice navenek příliš nezměnil, uvnitř jsou ale velké změny, a to zejména v hlavní frakci, tedy v Evropské lidové straně. Svou roli přitom hraje i nová frakce Patrioti pro Evropu, ke které patří hnutí ANO nebo třeba Fidesz Viktora Orbána. Bruselské chlebíčky Brusel 12:41 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropský parlament v novém složení | Zdroj: Český rozhlas

Evropská lidová strana neboli EPP podle Zachové reflektuje výsledky evropských voleb a mnohem méně razí témata přechodu na zelenou ekonomiku. Důkazem je podle ní třeba jednání o nařízení proti deforestaci nebo nedávná debata o klimatických cílech pro rok 2040.

Tam byla dokonce Evropská lidová strana ochotná předat vedení celého návrhu právě Patriotům pro Evropu, frakci, která je dlouhodobě proti zelené legislativě. Částečně je to přitom podle šéfredaktorky serveru Euractiv.cz snaha vyhnout se rozhádání uvnitř frakce – a úspěšná. EPP je totiž nyní jednotná vůči stanovisku, které vypracovali Patrioti.

Patrioti ve stínu

Patrioti pro Evropu jsou novinkou tohoto parlamentu. Vznikli jako nová frakce, jejímiž zakládajícími členy jsou třeba maďarský Fidesz Viktora Orbána nebo české hnutí ANO, tedy celá řada českých europoslanců.

Původně evropský parlament v reakci vyhrožoval takzvaným cordon-sanitaire, tedy úplným ignorováním této frakce tak, aby se nedostala k žádným reálným aktivitám. Výsledek ale není zcela takový, jak dokazuje právě zmiňovaná zelená legislativa. A právě kvůli spolupráci s Patrioty pro Evropu je kritizována také EPP, která v některých případech jejich hlasy využila.

Vznik Patriotů pro Evropu zároveň omezil vliv Česka v europarlamentu. „Většina českých europoslanců je teď v opozici, právě v Patriotech,“ připomíná Zachová s tím, že řada z nich má kvůli tomu jen velmi malý vliv. Naopak mezi vlivné české europoslance řadí Veroniku Vrecionovou z ODS, která je šéfkou výboru pro zemědělství, nebo Luďka Niedermayera z TOP 09.

Komise vs. europarlament

Nový evropský parlament za sebou má také poměrně nezvyklou věc – hlasování o nedůvěře Evropské komise. Podle Anety Zachové bylo relativně jasné, že návrh nemá šanci na úspěch. To že se hlasovalo, ale vidí pozitivně. „Ono nám to tu politiku činí atraktivnější,“ domnívá se.

Dynamika mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí přitom může být zajímavá i nadále, protože šéfka Komise Ursula von der Leyenová často jedná tak, jako by o parlament neměla zájem. A parlament by se tak podle novinářky měl bránit. Nečeká však, že by se zaběhlé koalice rozpadly. Nebylo by to podle Zachové v zájmu nikoho, kdo je jejich členem.

