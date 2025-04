Česko vždy stojí za Izraelem. Škoda, tvrdí Dudinská. Ministerstvo: Věříme v jejich právní systém

Iniciativa Mluvme o tom vyzývá Evropskou komisi k přijetí stanoviska ohledně konfliktu v Gaze. „Nejednotný postoj Unii oslabuje,“ říká v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus dokumentaristka a signatářka výzvy Nataša Dudinská. „Různé postoje nejsou nic fatálního,“ nesouhlasí ředitel Odboru Blízkého východu a severní Afriky ministerstva zahraničí Petr Hladík. Praha 19:46 8. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Hladík a Nataša Dudinská | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Je podle Vás žádoucí jasný a jednotný evropský postoj vůči bojům v Gaze? Anebo je zcela v pořádku, pokud se některé státy, aktuálně Maďarsko, předtím Česko nebo Německo, přiklánějí na stranu Izraele a v důsledku toho je postoj Unie nejasný?

Petr Hladík: To je setrvalý stav po celou tu dobu, co se problematikou zabývám, což je 31 let. Postoj evropských zemí nikdy nebyl jednotný. Je to žádoucí, ale není to reálné.Netýká se to jen izraelsko-palestinského konfliktu, ale nejednota se projevuje i v dalších oblastech a vyplývá z toho, jak Evropská unie funguje. Nic nebrání tomu, aby státy, které vyjadřují svůj jednoznačný postoj, ho zaujímaly. Nevnímám to jako něco fatálního.

Nataša Dudinská: Nejednotný postoj Evropu velmi oslabuje. Pokud chce Evropa konat a být důležitým hráčem na různých fórech, tak by bylo velmi nápomocné, kdyby hovořila jednotným hlasem a kromě prohlášení dělala i konkrétní kroky.

Musím zdůraznit, že bohužel, Česko je během hlasování v Unii konzistentně proti třeba sankcionování izraelských osadníků a dalších věcí. Česko je vždy v uvozovkách největší přítel Izraele a to je škoda.

Konec konfliktu?

Pane Hladíku, neměla by Unie skutečně být iniciativnější a jednotnější? Kdyby Evropa táhla za jeden provaz, nemohla by přispět k vyřešení situace v Gaze? Proč Česko opakovaně nesouhlasí s usnesením, kde Rada OSN vyjadřuje politování kvůli porušení dohody o příměří ze strany Izraele?

Hladík: Ten důvod, proč tak hlasujeme, je ten – a my jsme ho v takzvaném vysvětlení hlasování vysvětlili – že ten text byl z našeho pohledu nevyvážený a vůbec nezohlednil to zásadní – jak ten konflikt celý začal. Teroristé Hamásu bestiálním způsobem přepadli Izrael, tak to celé začalo.

Řešení to má jednoduché. V tunelech Pásma Gazy je pravděpodobně drženo 59 rukojmích, z nichž – předpokládejme – je 24 naživu. Stačilo by, aby teroristé z Hamásu tyto rukojmí předali, a konflikt může skončit prakticky hned.

Paní Dudinská, vy v otevřeném dopise Evropské komisi píšete: „Probíhající útoky, masové zabíjení civilistů a blokáda humanitární pomoci naplňují znaky genocidy, jak ji definuje mezinárodní právo.“ Dochází podle vás v Gaze ke genocidě ze strany Izraele? Měla by to Evropská unie včetně Česka deklarovat a odmítnout?

Dudinská: O tom musí rozhodnout Mezinárodní trestní tribunál v Haagu. V tuto chvíli ale není důležité, jak to definujeme – to je dost jasné z toho, co vidíme, že se děje v Gaze.

Lidská práva Palestiny jsou porušována na denním pořádku, dochází ke zločinům a pokusům o etnickou čistku. Izraelští představitelé to neskrývají, dokonce to hlásají.

Je velmi důležité to pojmenovávat a netvrdit, že to, co se děje, dělá Izrael v rámci sebeobrany. Ze začátku měla válka v Gaze určitě obranný charakter. Izrael musel reagovat na brutální útok Hamásu. Od té doby ale porušuje mezinárodní humanitární právo a Ženevské dohody.

Důvěra v Izrael

Pane Hladíku, pokud chce vláda Benjamina Netanjahua Gazu skutečně vyčistit, což zmínil člen vlády Jisra’el Kac, zní to hrozně. Není morální povinností pozměnit český postoj kvůli tomu, že uplynulo 80 let od holokaustu a nemusíme každou kritiku Izraele vnímat jako antisemitismus? Není možné zamlčovat a nevnímat, že i Izrael se dopouští válečných zločinů...

Hladík: Zastavím se u terminologie. Paní Dudinská říká válka – a to je první nepřesnost. Nejenom, že tam není genocida, ale ani válka. Válku vedou dva státy. Když bojujete proti teroristům z Hamásu, jedná se o ozbrojený konflikt.

Pokud jde o zločiny genocidia, tak čísla, která zaznívají a působí hrozivě – 50 tisíc mrtvých civilistů, z toho 17 tisíc dětí – vycházejí z údajů palestinského ministerstva zdravotnictví, které je ovládáno Hamásem.

Izraelská čísla hovoří o 20 až 25 tisících zabitých bojovníků Hamásu a nehovoří o civilistech. Právě proto, že v době trvání ozbrojeného konfliktu je velmi obtížné to ověřit a dochází k pochybením. Česko má důvěru v právní systém Izraele – to je zásadní bod.

Když se bavíme o zločinu genocidia, tak – jak ho definovalo OSN a jak ho definuje Česko – se musí jednat o úmyslné vyvražďování skupin na základě jejich příslušnosti k národu.

Jakkoliv bych nepodepsal každé prohlášení izraelské vlády, nesmíme zapomínat, že chtějí vyčistit Pásmo Gazy – ne od Palestinců, což by bylo genocidální jednání. Ale od teroristů Hamásu. To je pro nás zásadní rozdíl.

O víkendu se objevilo na The New York Times video, kde izraelská armáda musela přiznat, že lhala, když zabila patnáct lidí, protože tvrdila, že auta byla neoznačená, přitom se jednalo o sanitky...

Dudinská: Byli to medici – a to je zásadní, protože je to také součástí genocidálního úmyslu: když se intenzivně útočí na zdravotnický personál, na sanitky a na nemocnice. Je to jeden ze způsobů.

Tento úmysl izraelští představitelé několikrát zmiňovali. Ale není důležité, jak my definujeme genocidu, je důležité zastavit hrůzy, které se dějí.

Ta čísla, která ministerstvo zdravotnictví v Gaze podává, byla mnohokrát přezkoumána nezávislými institucemi, takže jsou celkem věrohodná. Vidíme to denně na videích a v počtech lidí, kteří umírají a kteří jsou zranění. Nejdůležitější je to zastavit.

