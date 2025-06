Česká republika je historicky považována za chovatelskou velmoc. Není tak divu, že ročně odtud putují do celého světa desítky tisíc zvířat, například úspěšně odchovaní sokoli, různé druhy papoušků nebo chameleoni a další plazi.

V loňském roce ale přibyla mezi vývozní destinace nová lokalita, a sice indické záchranné a chovatelské zařízení Vantara. Už v minulosti přitom upozornil německý deník Süddeustche Zeitung, že do ní putuje „neuvěřitelné“ množství zvířat, není jasné, zda některá z nich nepochází z volné přírody, a vypátral, že někteří obchodníci, kteří Vantaře dodávají zvířata, mohli založit fiktivní zoologické zahrady, aby vývozy zlegalizovali.

Veřejnosti nepřístupný megaprojekt, který nemá v historii lidstva obdoby, tak začal po celém světě získávat zvířata všech druhů.

Mezi země spolupracující s tímto projektem se okamžitě přidalo i Česko. Vše, jak zjistil Radiožurnál, probíhá přes chovatele a obchodníka z jižních Čech Jindřicha Blahože. Zatímco dřív zajišťoval pro české zoo přísun potkanů a zeleně na krmení, poslední rok rozjel mnohem větší byznys. Přes ruzyňské letiště začaly pod jeho taktovkou proudit tisíce zvířat do Indie.

Vše probíhá zcela legálně, české úřady ale upozorňují, že kolem osudu takto vyvezených zvířat panuje řada nejasností. „Otázka, zda skutečně zvířata končí v onom indickém zařízení a jak je s nimi nakládáno, je, vzhledem k obrovským počtům vyvezených exemplářů, na místě,“ uvedla mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.

Ze země se začalo vyvážet nepřeberné množství různých druhů. Vedle těch méně chráněných, jako jsou varani, krajty nebo krocani, se v exportních dokumentech začala objevovat i zvířata, která patří k nejpřísněji chráněným exemplářům na světě, tedy kriticky ohroženým.

Do Indie odcestovalo přes dvě desítky želv paprsčitých, 13 leguánů a 22 gekonů modrých. Mířili tam ale i primáti, v přepravních boxech odcestovalo tucet tamarínů pinčích, 10 lemurů vari, 21 lvíčků zlatohlavých nebo 20 kosmanů zakrslých.

Podle statistiky ministerstva životního prostředí, kterou má Radiožurnál k dispozici, tak do tohoto zařízení zatím putovalo přes 850 mezinárodně chráněných zvířat podle uznávaných příloh mezinárodní úmluvy o obchodu s ohroženými druhy CITES.

Tím ale výčet nekončí. Ministerstvo totiž eviduje pouze ohrožené druhy. Kompletní údaje pak vede krajská veterinární správa, která má přehled o všech vyvezených exemplářích.

A jak Radiožurnálu potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů, za drtivou většinou těchto vývozů stál již zmíněný český obchodník. Do indické živé sbírky tak putovalo přes 440 klokanů, téměř šest tisíc plazů, 68 jelenů nebo 28 bizonů.

Jeden chovatel tedy podle veterinární správy celkem vyvezl více než 6700 kusů zvířat. A další vývozy se chystají. Pro srovnání, stejný počet zvířat, ale jiných druhů má zhruba pražská zoologická zahrada.

Český obchodník Jindřich Blahož je co do počtu vyvezených zvířat do této organizace nejaktivnější v celé Evropské unii. Vyplývá to z výčtu unijní databáze Traces NT za roky 2023 až 2025, do které se musí hlásit všechny oficiální exporty zvířat do třetích zemí. Česko v ní svítí s tisíci zvířat jako nejaktivnější, druhé v pořadí je Dánsko, ze kterého odešlo 51 papoušků, a následuje Belgie s 22 papoušky a dalšími ptáky.

Blahož od roku 2023 vlastní zoo koutek v Mikulově na hranicích s Rakouskem. Taktéž v jihočeské obci, kde bydlí, se nachází několik klecí s menšími druhy opic. Tak obrovské množství zvířat ale shání i v cizině – od Německa, Polska, přes Nizozemsko, Itálii až po Peru. Z jihoamerického státu získal 21 lenochodů a dva mravenečníky.

„Poptávám to víceméně přes známé lidi. Všichni chovatelé spolu spolupracujeme a známe se, takže se dá dopídit, kdo který druh chová, množí. Češi jsou chovatelská velmoc, to, co se u nás množí, se nemnoží jinde na světě,“ popisuje Blahož, jak vše probíhá.

V Česku splní všechny náležitosti, doloží původ zvířat, že nepochází z volné přírody, získá potřebná povolení a nákladními letadly je posílá do Indie. Přímo ze zařízení mu pak chodí dotazy na konkrétní zvířata.

Indický majitel parku by podle Blahože chtěl všechna zvířata na světě. „Dotazují se na různé druhy a ty se buď seženou, nebo ne. Oni ucelují, doplňují svou kolekci a chtějí ji mít úplnou. Chtějí mít v podstatě všechny druhy zvířat, které jsou,“ vysvětluje obchodník, proč do Indie proudí takové množství exemplářů.

Jenže právě i takový záměr budí pochybnosti mezi českými úřady a odborníky na export zvířat, se kterými měl Radiožurnál možnost situaci rozebrat.

Není jim jasné, proč vedle vzácných zvířat putují přes půlku světa i ta sice běžná, ale raritní například barvou kůže, nebo hospodářské kusy. Zároveň si kladou otázku, zda zvířata, která se běžně chovají v Evropě, mají putovat do záchranného centra v Indii.

Přepych v indickém stylu

Jak už je asi zřejmé, indické zařízení Vantara není obyčejnou zoologickou zahradou, jaké známe z Česka a střední Evropy, jde o obrovský komplex výběhů a pavilonů, který nechal vybudovat Amant Ambani, syn nejbohatšího muže v Asii Mukeshe Ambaniho. Oficiálně ho pojmenoval Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Centre (GZRRC). Velikosti celého projektu, který dle dostupných informací dosahuje rozlohy zhruba 12 kilometrů čtverečních, odpovídá i množství chovaných zvířat.