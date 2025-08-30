Český diplomat v Kongu je hospitalizován v kritickém stavu. Okolnosti ministerstvo neuvedlo
Vedoucí českého zastupitelského úřadu v Konžské demokratické republice Karel Komárek je v kritickém stavu. Český diplomat je už několik dní hospitalizovaný v konžské metropoli Kinshase, potvrdil ČTK mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle webu Blesk.cz, který na případ upozornil, si Komárek při pádu poranil hlavu. Mluvčí ministerstva uvedl, že bližší informace k případu nebude resort sdělovat.
Komárek podle Blesku nešel po nešťastném uklouznutí se zraněním k lékaři.
„Bohužel můžeme potvrdit, že je již několik dní v nemocnici v Kinshase v kritickém stavu. Další informace, s ohledem na rodinu, nebudeme sdělovat,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake Blesku.
Drake na dotaz ČTK neuvedl, zda se uvažuje o Komárkově převozu do Česka.
V čele českého zastupitelského úřadu v Kinshase je Komárek jako chargé d'affaires od října 2023. V minulosti působil jako český velvyslanec při Organizaci OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).