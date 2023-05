Vycvičil tisíce vojáků, pomáhal na frontě. Dobrovolník Taylor je třetím Čechem, který zemřel na Ukrajině

Válka na Ukrajině má oběti i mezi českými občany. Jeden dobrovolník zahynul loni v červnu a druhý letos v březnu. Třetí byl v březnu těžce zraněn a včera zemřel v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Vystupoval pod přezdívkou Taylor a na Ukrajině vycvičil několik tisíc ukrajinských vojáků zejména v bojové medicíně. Byl u toho i zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín. Od stálého zpravodaje Kyjev/Praha 9:40 17. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zraněný český medik, který byl v dubnu převezen z Ukrajiny do Česka, zemřel | Foto: Phoenix

S Taylorem jsme se poprvé potkali loni v létě v lesích u Poltavy, kde právě s projektem Phoenix, který sám založil, cvičil ukrajinské vojáky v tom, jak v bojové situaci nejefektivněji pomoci zraněným druhům. Vysoký mladý muž jim skvělou angličtinou trpělivě vysvětloval školácké chyby, kterých se při nácviku dopouštěli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Taylor vycvičil několik tisíc Ukrajinců a sám zahynul

Primárním úkolem pro Taylora nebyl jen výcvik ukrajinských vojáků, ale také přímá pomoc paramedika na bojišti, kam se se svými kamarády z projektu Phoenix po skončení výcvikových kurzů vždycky vydával.

„Všechno hraje proti tobě a stejně si musíš nějak poradit, pokud někoho chceš zachránit. Práce bojového medika je cokoliv jiného než laboratoř. Spíše než precizní práce ve špitálu je to robustní, špinavé a ošklivé. Je to pravý opak,“ říkal Taylor o své práci.

Taylor otevřeně hovořil také o překonání strachu z pobytu na frontě.

‚Zachránil mnoho bojovníků.‘ Zraněný český medik, který pomáhal na Ukrajině, zemřel Číst článek

„Obranná reakce je přirozená, ale dá se to naštěstí vycvičit. Tréninkem a zkušenostmi člověk se strachem umí pracovat. Podstatné je, aby strach člověka neparalyzoval ve stresové situaci, kdy rozhodují mnohdy vteřiny, aby prostě nezamrzl. To zamrznutí je potom, když je člověk na velitelské pozici, zhoubné nejen pro něho jako pro jednotlivce, ale i pro celou jednotku nebo pro celé to úsilí jednotky,“ popisoval Taylor.

Poslechněte si celou reportážní vzpomínku Martina Dorazína