E-mail sliboval milion dolarů, místo něj si 71letý Čech odpykává v Hongkongu 27 let za pašování kokainu

Zhruba tři sta Čechů si odpykává trest za drogové delikty v různých věznicích po celém světě. Mezi nimi jsou i dva penzisté v Hongkongu odsouzení na 27 let, u kterých policie našla několik kilogramů kokainu. České úřady se několik let snaží vyjednat s Hongkongem předání do Česka a teď se k prvnímu vydání schyluje. Hongkong/Praha 7:05 4. prosince 2019

Vladimíru Švecovi je 71 let, je nedoslýchavý a v době, kdy ho hongkongská policie chytila, neuměl anglicky a neměl žádné zkušenosti s cestováním. I tak se mu podařilo propašovat z Jižní Ameriky do Hongkongu šest kilogramů kokainu.

Vladimír svoji vinu nikdy nepřiznal a u soudu tvrdil, že se stal obětí kriminálních gangů. Radiožurnálu se podařilo s Vladimírem v hongkongské věznici telefonicky spojit. „Já tady musím podepisovat všemožné dokumenty, že se vším souhlasím, že si to odsedím doma, ale tady nemůžu s ničím hnout, protože je to všechno podvod. Kvůli prachům,“ říká.

Vladimír jednoho dne našel v e-mailové poště žádost od ženy, která hledala pomoc cizince, aby mohla získat dědictví v africkém Togu. Odměna milion dolarů. Vladimír uvěřil, půjčil si peníze na cestu ze Sušice do Prahy, sedl na objednané letadlo a přes několik afrických zemí se dostal do brazilského Sao Paula.

„Co on udělal nelegálního, on byl jenom ‚blbej‘. On věřil, že někomu pomůže, a ještě tím pomůže charitě. Je to samozřejmě nesmysl, ale za to má sedět do konce života ve vězení?“ říká neteř odsouzeného Zuzana Studená.

Šest kilogramů kokainu

Vladimír bydlel v Sao Paulu ve stejnojmenném hotelu sedmnáct dnů, bez peněz a každý den čekal, až za něj ‚známá‘ z Afriky zaplatí nocleh. Veškerá komunikace probíhala e-mailem přes online překladače.

Pak dostal Vladimír náhlý příkaz sednout do taxíku, v něm byl připravená letenka a kufr jako dárek pro přátele v Hongkongu, kde měl podepsat smlouvu o dědictví. Tam ho chytila policie a v kufru našla šest kilogramů kokainu.

Zuzana se stále ještě diví. „Oni ho zneužili, on vůbec netušil nic o drogách, to je absurdní, strýc a drogy,“ vypráví.

Soudy v Hongkongu navazují na britskou tradici a celý systém má pověst nezávislé justice. Soud ještě nechal prověřit Vladimírův psychický stav a znalec uznal, že je příčetný. Vladimír neměl peníze na obhájce, a tak dostal obhájce ex offo.

Obhájce ale Vladimír prý viděl jen u soudu, který ho v lednu 2018 poslal do vězení na 27 let. Od té doby české úřady vyjednávají s Hongkongem o vydání odsouzeného do Česka.

Česko čeká

Ministerstvo spravedlnosti podle mluvčího Vladimíra Řepky čeká na dokumenty. „Hongkongská strana dosud veškeré nezbytné podklady neposkytla. Ministerstvo spravedlnosti pravidelně celou věc urguje,“ uvedl Řepka.

Veškerý Vladimírův kontakt s okolním světem obstarával před soudem i po něm český konzul v Hongkongu. Ministerstvo zahraničí ale nechce svoje aktivity s ohledem na probíhající jednání o vydání odsouzeného nijak komentovat.

Dlouhé dny ve vězení tráví Vladimír jednoduchou prací. „Přišívám poutka u košil, mám za to měsíčně 500 hongkongských dolarů (zhruba 1500 korun, pozn. red.) a za ně si kupuju jídlo. K snídani mi dávají suchý toust, někdy spálený,“ říká Vladimír, který v létě prodělal dvě blíže nespecifikované operace. „Zhubnul jsem dvacet pět kilo,“ říká do telefonu.

Švec není sám

V hongkongském vězení sedí ještě druhý český penzista Luděk Havránek. Sedmašedesátiletý Havránek byl v minulosti odsouzen v České republice za účast na podvodech s ropnými oleji. Jeho případ pašování drog do Hongkongu se Radiožurnálu nepodařilo prověřit.

Byl zatčený o několik měsíců dříve než Vladimír a jeho vydání vypadá podle mluvčího Vladimíra Řepky nadějně. „S Interpolem sjednáváme termín realizace předání odsouzeného.“

Pokud se čeští penzisté a odsouzení pašeráci kokainu vrátí do Česka, musí si odsedět zbytek sedmadvacetiletého trestu. Vyplývá to z dohody mezi Českem a Hongkongem.

O propuštění mohou požádat po uplynutí dvou třetin trestu. Luďkovi bude v tu dobu přes osmdesát a Vladimírovi 85 let. Kdykoliv v průběhu výkonu trestu mohou požádat o milost.