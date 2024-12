Český legionář: Někdy si voják lehl a už se neprobudil, umrzl. Nevěřím, že v zimě začne na Ukrajině ofenziva

Když Rusové napadli Ukrajinu, Jan Trčka dal výpověď v práci, sbalil si věci a odjel na Ukrajinu. Spoluzakládal Mezinárodní legie a od té doby v nich slouží. Prošel řadou bojů, dostal přezdívku Santa a dnes je velitelem logistiky 3. batalionu. Legionáři bojují na frontě v Charkovské oblasti a Santa vysvětluje, jaká je mezi vojáky nálada a proč si myslí, že s nadcházející zimou žádná velká ofenziva ze strany Ruska nezačne. Od zpravodaje z místa Kyjev 6:00 1. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Minimálně do března boje ustanou a fronta zamrzne, říká legionář Jan Trčka | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Jak to vypadá na vašem úseku v Charkovské oblasti?

Před šesti měsíci to vypadalo špatně a bojovalo se výrazně blíž Charkovu, dneska je ale fronta výrazně dál. Města jako Volčansk nebo Hlyboke máme zase pod kontrolou. Kdyby je Rusové dobyli, tak mohou odstřelovat Charkov jenom z dělostřelectva, a to se neděje. Musejí používat zbraně dlouhého doletu a nejsme tedy v situaci, kdybyste chodil po Charkově, a najednou vedle vás vybuchnul dělostřelecký granát.

Jaká je nálada mezi vojáky?

Samozřejmě jsme unavení, jsme tady dlouho, ale všichni víme, že děláme to nejdůležitější, co můžeme dělat, a to je zabránit postupu ruské armády přes Ukrajinu a dál do Evropy.

Když si vezmete žebříček tisíce věcí, které můžete v životě dělat, tak my děláme rozhodně tu první a nejdůležitější. Nevím o ničem, co by bylo důležitější ve chvíli, kdy je Evropa ve válce, bránit Evropu, aby nepřátelská armáda neprošla. Je to aktuálně nejtěžší práce na světě.

Nevím o ničem, co by bylo náročnější, než chodit pod dělostřeleckou palbou a střílet na sebe z jedné strany na druhou. To dává životu obrovský význam a ti, kteří cítí v životě nějakou zodpovědnost za to, co se děje jim a lidem kolem nich a jejich zemi, tak to vědí. Dokud nevyhrajeme, tak tady budeme.

Sledujete ale, jak se mění nálady v Česku?

Jenom minimálně, protože mám svoji práci, sháním to, co potřebujeme, a to je vlastně jediné, nad čím přemýšlím od rána do večera. To, že se v Česku mění nálada ale není vnitřní český problém. Za tím stojí ruská propaganda s tou hordou zaměstnanců, internetových robotů a penězi, které Rusové investují, aby náladu změnili. Problémem Evropy je, že proti tomu nebojuje dostatečně efektivně.

Boj v zimě

Mluví se o nové ruské ofenzivě v Záporoží, Rusové výrazně postupují na mnoha místech, co očekáváte na frontě.

Záleží na tom, v jakém časovém horizontu je ofenziva myšlena, protože minimálně do března boje ustanou a fronta zamrzne. Takže to je aktuálně nesmysl. Kvůli počasí. Teď se přidají deště, vznikne půlmetrové bahno. V tomto období se nedá bojovat, protože ani transportéry neprojedou. Jediné, co je schopné pohybu, jsou tanky. Ty samy o sobě k ofenzivě nestačí.

Zmrzlá půda je přece lepší.

Až zmrzne půda úplně, bude to jednodušší, ale pro vojáky mimořádně náročné. Já bojoval v zimě a stávalo se, že si voják lehl a ráno se neprobudil, umrzl. To je na obou stranách. Nevím přesně, jaké je teď vybavení ruské armády, asi ale bude podobné jako na začátku.

V zimě má voják mnohem míň energie, stromy nemají listí, všechno a všichni jsou viditelnější. Drony s termovizí vidí všechno. Všichni jsou snadný cíl, a jakýkoliv útok se odráží mnohem snáz. Takže nevěřím tomu, že by mohla začátkem zimy nějaká ofenziva začít.

Ale ruské velení nehledí na ztráty a posílá pěšáky umírat ve stovkách denně.

Vím, že Rusové neřeší důsledky. Putin chce zřejmě získat nějakou výhodu pro mírová jednání a chce spustit ofenzivu, aby získal další území. Jestli chce zamknout frontu co nejdál, přezbrojit a potom válku obnovit a posunovat se ještě dál, to by z jeho strany dávalo nějaký smysl.

Jestli se ale setká s úspěchem, to si nejsem jistý, protože bojovat v zimě v podmínkách, které jsem popsal, je nepoměrně těžší než v létě nebo v teplejších částech roku.

Zprávy z fronty působí dojmem, že Rusové brzy dobydou Pokrovsk. Vy myslíte, že to v zimě nezvládnou?

Pokrovsk je příliš strategicky důležitý na to, aby ho Ukrajinci neubránili. Já ale nemůžu ze svojí pozice mluvit o nějakých velkých strategických věcech. Mám informace omezené v rámci své pozice, ale hlavně se soustředím na svoji práci.

Pro mě je nejdůležitější, když sem dostanu jeden kus nočního vidění navíc, nebo teplé zimní boty. Teď jsem od sponzora získal zimní spacáky a karimatky, což pro mě byl obrovský úspěch.

Máme svůj úsek v Charkovské oblasti a ten je pro nás nejdůležitější. Tady proti sobě bojují miliony vojáků, děje se tu tolik věcí zároveň, že když chcete jako jedinec zůstat normální, musíte se soustředit jen na svoji práci. To bych doporučil všem, to je nejdůležitější. Všechno ostatní je šum.

Kolik bojuje v mezinárodní legii Čechů?

Tento údaj nekomentujeme od začátku. Ale když budete sledovat pečlivě sociální média, tak si dáte dohromady, kolik asi tak Čechů v legii slouží. Můžu jen říct, že národností je celkem čtyřicet dva. Kromě Maďarů a Rakušanů jsou tady snad všichni.

Dokážete odhadnout, kolik slouží v ukrajinské armádě cizinců?

Armáda má dneska nějakých 1,3 milionu lidí. Na začátku války v ní podle odhadů sloužilo 20 až 30 tisíc cizinců. Dneska to číslo samozřejmě může být jiné, jestli nahoru nebo dolů, nevím. Takové informace se k nám nedostávají.

Sbírky na vybavení

Pořád sháníte vybavení přes sbírky a od sponzorů. Armáda vás nevybavuje?

My nejsme v ničem jiní než běžná ukrajinská armáda. Dostáváme stejnou výstroj. Spousta legionářů ale sloužila v západních armádách, mají pokročilý výcvik a dokázali by používat mnohem pokročilejší vybavení. To je ten rozdíl, který se snažím dorovnat. Třeba sháním lepší zaměřovače, noční vidění, speciální oblečení pro snajpry a podobně. Kvůli tomu jsme spustili třetí sbírku na Doniu s názvem Mezinárodní legie 3.

Jak úspěšné sbírky byly dvě předchozí sbírky?

V té první jsme vybírali na věci typu aktivní sluchátka. Bez nich můžete poměrně efektivně bojovat, ale sluchátka nejen tlumí výbuchy a podobně, zároveň ale aktivně propustí to, co potřebujete slyšet. To znamená kroky a hlasy, které k vám mluví.

Bez sluchátek se dá bojovat, ale po nějaké době se vám výrazně zhorší sluch a tím pádem i vaše schopnosti. Na ty jsme část peněz vybrali.

Viděl jsem, že auta máte také civilní, zřejmě dary.

Ještě nedávno bylo poměrně atraktivní dát ukrajinské armádě nebo mezinárodní legii auto, je ale strašně neatraktivní darovat peníze na opravu auta. Takže se nám tu hromadila nepojízdná auta.

Ve druhé sbírce jsme vybírali na noční vidění, což byla sbírka, která se moc nepovedla. Chtěli jsme koupit asi šest kusů. Vysbírali jsme na jeden. Taková věc stojí v přepočtu asi 60 tisíc korun. Když jsem bojoval, šlo nás do mise deset a noční vidění měl první a poslední.

Na co je sbírka teď?

Na to, co potřebujeme v danou chvíli prioritně. To znamená, dojdou borci z mise s prostřeleným autem, tak ho opravíme. Vrátí se voják z akce, že mu to z hlavy ustřelilo helmu nebo sluchátka, koupíme náhradní. Chlap přijde v půlmetrovém bahně o botu, koupí se mu nové. Abychom nahradili okamžitě to nejdůležitější.

Když čtu sociální média a účty vojáků, tak si často stěžují na špatné velení, na neschopné důstojníky. Vy ne?

Ano i ne. Když si poslechnete rozhovory nejelitnějších vojáků na celém světě včetně americké armády, tak si všichni stěžují na to samé. Všichni si myslí, že velitelé by měli být kompetentnější. Tím, že jsme speciální jednotky, je to trošku něco jiného, než kdybychom byli pěchota.

Naši velitelé jsou borci, kteří sami bojovali. Znají taktiku, vědí, jaké to je sedět pod dělostřeleckou palbou. Takže naši velení je efektivnější. Samozřejmě, že by se věci daly zlepšit třeba tím, že by mohli velet cizinci jako třeba ve Francouzské cizinecké legii.

Proč vy osobně nemáte účet na sociálních sítích?

Jeden čas jsem pracoval na velitelství v Kyjevě. A byl jsem, anebo stále jsem exponovaná osoba, je o mě zájem, a musel jsem podepisovat papíry, že sociální média nesmím používat. Dřív jsem je používal a mohl jsem mluvit k lidem a komunikovat naše potřeby, dostával jsem ale výrazně negativní zpětné vazby, nebo přímo rozkaz, nedělat to. Podepisoval jsem papír vyloženě třeba kvůli TikToku.

Je ale těžké organizovat sbírky a vůbec dávat na vědomí, co potřebujete, když nemůžete používat sociální média a přitom jste velitel logistiky.

O moc horší už to být nemůže. Jediné, v čem by to mělo být horší, že bych třeba přišel o zrak nebo o ruku. Ta situace je trošku zoufalá. Už jsem požádal, aby mi povolili síť X, měsíc uplynul bez odpovědi. Omezení komunikace kvůli bezpečnosti je poměrně striktní.

Já se snažím vysvětlovat, že bezpečnost znamená, abychom nevyzradili nějakou pozici. Ale nebezpečnost toho jít na misi bez vybavení, typicky třeba bez dostatečného množství zásobníků, nebo bez nočního vidění, je výrazně větší. Nechci si ale stěžovat, to je prostě pomalý proces.