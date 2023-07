Český rozhlas připomíná 100 let také v USA. Nabízí výstavu včetně malého studia

Fanfára dirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jana Kučery v provedení žesťového kvarteta zahájila vernisáž expozice se 17 panely o historickém vývoji rozhlasu od vysílání ve stanu ve Kbelích, přes německou i sovětskou okupaci, pád komunistické diktatury a budování moderního rozhlasového programu.

Ve výstavním sále Českého centra vzniklo také improvizované studio, kde si mohli návštěvníci atmosféru živého vysílání vyzkoušet.

Za mikrofon si sedla paní se světlými vlasy v bílé blůze a červenými korály. Paní Alice vysílá na webovém rádiu a také je korespondentkou argentinského rozhlasu z New Yorku.

Slečna Rachel pracuje ve finančním oddělení Organizace spojených národů. Sice poslouchá hlavně podcasty, ale na rozhlasu jí baví hlavně to, že nevidí, jak ten kdo mluví, vypadá a víc se tedy soustředí na to, co říká.

Výstava, která se už objevila také v Izraeli, na Slovensku a v Německu musela být podle ředitelky vysílání do zahraničí Radio Prague International a spoluautorky dramaturgie expozice Kláry Stejskalové přizpůsobená vždy dané zemi.

„Na Slovensku jsme zavzpomínali na společné období soužití, připomněli jsme pořad Pozor zákruta. Pro Německo jsme více akcentovali období nacistické okupace. Pro zahraničí musí být výstava udělaná trochu jiným způsobem. Historii, kterou v Česku známe, se snažíme vysvětlit v popiscích. Snažíme se vysvětlit i pozadí, na jakém rádio vysílalo,“ přibližuje Stejskalová.

„Zvuky, které si mohou lidé poslechnout prostřednictvím QR kódu, jsme hledali v angličtině, aby se to dalo přiblížit místnímu publiku. Díky tomu, že máme zahraniční vysílání, které od roku 1936 vysílá v angličtině, tak máme nepřeberné množství unikátních záznamů, včetně našeho prvního prezidenta Masaryka v angličtině,“ doplňuje.

V České národní budově na Manhattanu v New Yorku se otevřela výstava ke kulatinám Českého rozhlasu | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas