Kolář: Pro návrat velvyslance do Ruska není důvod. ‚Diplomacie není procházka sadem,‘ oponuje Vondra

České ministerstvo zahraničí zvažuje návrat velvyslance do Moskvy. Následovalo by tak příkladu západních zemí jako Německa a Británie, Spojených států či Dánska. Je to v zájmu České republiky? „Ano, měla by poslat velvyslance do Moskvy," uvedl pro Český rozhlas Plus europoslanec Alexandr Vondra (ODS). „Z mého pohledu ne," oponoval mu poslanec Ondřej Kolář (TOP 09). Pro a proti Praha/Moskva 17:32 14. září 2023

Podle Koláře není důvod vracet do Moskvy českého velvyslance. Stačí podle něj současný stav, kdy má Česko designovaného velvyslance pro Ruskou federaci.

Měl by se vrátit český velvyslanec do Moskvy? Diskutují Alexandr Vondra a Ondřej Kolář

„Česká republika využívá jeden z diplomatických nástrojů, kdy je velvyslanec povolán na konzultace do ústředí a v zemi ho zastupuje tzv. chargé d'affaires. Odpovídá to aktuální situaci. Já bych šel možná ještě dál a naše vztahy bych ponechal klidně i na konzulární úrovni,“ naznačuje místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti.

Vondra si ale myslí, že by Česko v Moskvě velvyslance mít mělo. Protože je potřeba udržovat komunikační linku i se zemí, která je nepřátelská. Podle něj zastává tento názor většina lidí, kteří se diplomacií dlouhodobě zabývají.

„Uvnitř TOP 09 existuje jakýsi spor, kdy na jedné straně její čestný předseda a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg podporovaný Miroslavem Kalouskem si myslí totéž, co já a asi i všichni bývalí ministři zahraničí,“ naznačuje.

„A pak je tu skupina vedená Ondřejem Kolářem, možná Markétou Pekarovou Adamovou, která si myslí něco jiného. Je trochu nešťastné vést tuto debatu,“ doplňuje Vondra.

Kolář zdůrazňuje, že v TOP 09 žádný spor v této věci není, ale jde o pluralitu názorů. Připomíná, že v diplomacii jsou důležité i různé symboly a kdyby teď Česká republika uvažovala o vyslání nového velvyslance do Moskvy, začal by velmi ostře sledovaný proces.

„Ruská federace bude muset nominanta schválit. To si Rusové budou vychutnávat. Budou poukazovat třeba na to, že nejsme konzistentní. My jsme se dostali do takové zvláštní pasti, kdy jsme povolali zpět velvyslance z Moskvy, ale ponechali jsme tady ruského. Došlo k disproporci, která by měla být vyřešena tím, že odjede ruský velvyslanec z Prahy,“ míní.

„Diplomacie je tady od toho, aby si uměla s takovými věcmi poradit, aniž by se někomu podbízela nebo lezla do zadku,“ reaguje Vondra na to, že podle diplomatických pravidel skládá nový velvyslanec pověřovací listinu do rukou prezidenta, setkal by se tedy i s Vladimirem Putinem.

Nechat se zastupovat třetím státem

Vondra nevidí důvod, proč by Česká republika neměla vyslat do Moskvy nového velvyslance, když se tak například rozhodlo i poloviční Dánsko. Symboly v diplomacii považuje za nešťastné pojetí dnešní doby.

„Všechno se měří symboly, lidé se vyjadřují tak, aby získali co nejvíc lajků ve své twitterové bublině. Diplomacie není procházka růžovým sadem, soutěž krásy či mravní mistrovství světa,“ konstatuje.

„Je tady po staletí od toho, aby byla nějaká komunikační linka i se zeměmi, kde máme vztahy objektivně napjaté a kde není výhled, že by se nějak dramaticky zlepšily,“ doplňuje Vondra.

Podle Koláře by Česko mohl v Rusku zastupovat třeba velvyslanec některé ze spojeneckých zemí.

„Anebo by ČR mohla požádat zastoupení Evropské unie. To znamená evropskou misi vedenou velmi zkušeným diplomatem, v tuto chvíli bývalým francouzským velvyslancem v ČR, a nechat se zastupovat třetím státem. Tím by vůbec nedošlo k přerušení jakékoliv komunikace. Je to naprosto standardní instrument, který se v diplomacii používá,“ vysvětluje.

„Umím si to představit v případě třeba Severní Koreje nebo nějaké vzdálené země, se kterou máme také velmi napjaté, problematické nebo téměř nulové vztahy. Ale přece jenom, Rusko je jiný případ. Je to příliš důležitá země v Evropě, než abychom to někomu jen odevzdali,“ reaguje Alexandr Vondra.

Poslechněte si celou debatu v audiu v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.