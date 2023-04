Návštěva Ukrajiny může nastartovat užší koordinaci, říká novinář Soukup k cestě Čaputové a Pavla

Český prezident Petr Pavel a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zahájili v pátek návštěvu Ukrajiny. Vydali se do míst masakrů v Buče a Borodjance. Navštívili Kyjev, kde uctili padlé ukrajinské vojáky. V noci na pátek Rusko ostřelovalo ukrajinské území včetně Kyjeva. „Nemyslím si, že páteční ruský útok na Ukrajinu bude komplikovat cestu Pavla a Čaputové,“ řekl Ondřej Soukup ze zahraniční redakce Českého rozhlasu v Radiožurnálu. Praha 16:02 28. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel a Zuzana Čaputová uctili položením věnců při návštěvě Kyjeva padlé obránce Ukrajiny | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Jaký je smysl zahraničních cest na Ukrajinu? A je přímo tato něčím specifická?

Pro Ukrajince je to nesmírně důležité. Já jsem si říkal, jestli je to nezačíná už unavovat, protože tam jezdí celá řada světových státníků, ale i hollywoodských celebrit apod.

Když mi to vysvětlovali, tak ale říkali: podívej se, pro nás je to strašně důležité, když vidíme, že na nás svět nezapomíná. Naše největší noční můra je, že zůstaneme proti Rusku sami.

Každá návštěva podporuje morálku a současně je to důležité pro politiky jako takové.

Můžete si číst články, dívat se na televizní zpravodajství atd., ale když stojíte najednou v Borodjance a díváte se vlastníma očima na ruiny domů, tak to vnímáte nejenom očima, ale cítíte i zápach spáleniště.

To se slovy nedá úplně předat. Lidé, kteří tam byli, říkali, že se jednalo o velmi silný moment a uvědomili si, jaká válka skutečně je.

Co víme o průběhu schůzky na Ukrajině? Co prezidenta a prezidentku čeká? Vymyká se to nějak z obvyklých návštěv zahraničních státníků, kterých jsme byli svědky?

Zatím se to moc nevymyká. My z bezpečnostních důvodů nevíme, co všechno se bude dít. Cesta je spíš zajímavější pro nás a pro Slovensko než pro Ukrajince, protože je to první společná cesta prezidentů obou zemí a může to nastartovat i nějakou užší koordinaci, než to bylo za předchozího českého prezidenta.

Dá se říct, že po Novém roce a v posledních týdnech jsou návštěvy stejně intenzivní jako v minulém roce? Stále zájem trvá?

Já si myslím, že ano. Lidí, kteří by to sami chtěli vidět a které by Ukrajinci chtěli pozvat, je stále hodně.

Prezidenti @prezidentpavel a @ZuzanaCaputova jsou na Ukrajině, přicestovali v noci společným vlakem a my na @Radiozurnal1 jejich cestu sledujeme. pic.twitter.com/fk7wkaA2nk — Viktor Daněk (@ViktorDanek_) April 28, 2023

Petr Pavel a Zuzana Čaputová zažili cestu vlakem, kde kolem houkaly sirény s leteckým poplachem. To jsou silné momenty, které při sledování televize nikdy nemůžeme zažít.

Může jejich cestu zkomplikovat vlna ruských útoků z noci na pátek?

To si nemyslím. Logistika už je natolik vypracovaná, že i při předchozí návštěvě premiéra Fialy museli několik hodin čekat ve vlaku, než skončí bombardování. Takže to asi nebude hrát zásadní roli.

Byly použity střely Kalibr

Co víme o nočních úderech? Je už přesnější přehled o tom, jaké škody způsobily i s přihlédnutím, že Ukrajina už má nově obranný systém Patriot?

Momentálně mají jeden funkční systém a další jsou údajně na cestě. Je to věc, která dokáže ochránit v rádiu 60 až 80 km, jenže Ukrajina je oproti tomu obrovská.

Ukrajinci sami tvrdí, že dnes sestřelují osm z deseti dronů a raket, které vypouští ruská armáda. Dva ale stále prolétnou. Máme zprávu, že při tomto útoku byly použity střely Kalibr. To jsou střely s plochou dráhou letu, které jsou odpalované z ponorek v Černém moři, a jsou to nadzvukové rakety.

Ty jsou velmi obtížné sestřelit pro jakýkoli systém, ať už je to Patriot, nebo cokoli jiného. Proto bohužel Ukrajinci musí počítat s tím, že obrana není stoprocentní.

Je to první vzdušný útok na Kyjev po dlouhé době, asi po 51 dnech. Dá se spekulovat, proč po takové době znovu útočí Rusko na Kyjev?

Samozřejmě bychom mohli spekulovat, ale nemáme pro to žádné podklady, protože logika ruských útoků není jednoznačná.