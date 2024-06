Ziskem mandátu europoslance práce začíná. Většina z 21 českých politiků se tento týden vydala do Bruselu, kde jednala o formování frakcí v novém Evropském parlamentu. Své mají jisté všechny tři strany koalice Spolu, byť se „rozesadí“ do jiných lavic. Zdá se, že žádná změna nenastane ani v případě hnutí ANO. Možnosti zvažují Starostové, s přihláškou váhá Filip Turek. Web iROZHLAS.cz a Radiožurnál zjišťovaly, jak proces probíhá. Od zpravodajky z místa Brusel 6:20 14. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všech 21 českých europoslanců | Zdroj: Koláž iROZHLAS Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští europoslanci hledají ‚politické rodiny‘. Síla ANO v liberální frakci hatí plány STAN na přičlenění

Vítězem eurovoleb v Česku je hnutí ANO se sedmi mandáty. Výhodnou pozici má ve frakci Renew a její skupině ALDE, jejíž je členem. Evropští liberálové totiž na celounijní úrovni mandáty ztratili, česká delegace je díky svému úspěchu druhou nejsilnější. ANO je proto žádané, a to navzdory šetření, zda hnutí Andreje Babiše stále zastává liberální hodnoty.

Zvolení europoslanci ANO ale živý proces nechtěli komentovat. Nechali se však slyšet, že žádný odchod nechystají, spíše chtějí udělat vše pro to, aby svůj kapitál zúročili. S jinou frakcí nyní nejednají.

To je však bariéra pro Starosty, kteří na vstup k liberálům pomýšleli. „Nikdy jsme nezastírali, že překážkou hlubší spolupráce až vstupu do Renew je účast hnutí ANO. Je popřením všeho, co Renew na evropské úrovni je, takže to nedává moc smysl. Nedovedu si představit, jak bychom to vysvětlovali lidem v Česku,“ přiblížil úvahy nový europoslanec Jan Farský (STAN).

Lidovecké vábení

Do Bruselu se vydalo starostovské duo, tedy spolu s Farským i Danuše Nerudová. Jednali jak s vedením frakce Renew, tak i Evropskou lidovou stranou (EPP). „Rozhodnutí padne v průběhu příštího týdne,“ okomentoval schůzky Farský.

Předseda lidovců Manfred Weber dva europoslance STAN láká a opírá se o pohodlné výsledky eurovoleb. Strana totiž udržela dominanci, bude tedy navrhovat svou kandidátku Ursulu von der Leyenovou opět do čela Evropské komise a zásadním způsobem promluví do podoby vedení europarlamentu.

— Danuše Nerudová (@danusenerudova) June 11, 2024

„Z mého pohledu je teď reálnější varianta EPP. Programově se shodneme. Bylo to o tom, jestli budeme spíše liberálnější částí EPP, nebo budeme konzervativnější v Renew. Ale nelze přehlédnout, že abychom mohli prosazovat zájmy českých občanů a náš program, v rámci EPP budeme mít sílu větší,“ nabyl dojmu Farský.

Frakci tak bude STAN pravděpodobně sdílet s již ostřílenými kolegy z Česka, kteří mají s EPP zkušenost. Jistě v ní zůstane Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) i dva zástupci TOP 09 Luděk Niedermayer a nováček v europarlamentu Ondřej Kolář.

Konzervativní vzestup

Do voleb sice šly strany koalice Spolu na jedné kandidátce, ale její zástupci již dopředu avizovali, že se následně rozesadí. A jak se zdá, bude tomu skutečně tak.

Jedním z důvodů je i fakt, že nárůst zastoupení zaznamenali Evropští konzervativci a reformisté (ECR), jejichž zakládajícím členem je česká ODS. „Zatím vůbec neprobíhají rozhovory s někým jiným. Chystáme se zůstat v ECR,“ potvrdila znovuzvolená europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS).

V posledních měsících se čile debatuje o tom, jak s kartami v europarlamentu zamíchá úspěch strany Viktora Orbána. Jeho Fidesz je už tři roky bezprizorní (poté, co byl odejit z EPP). Získal ale jedenáct mandátů a rád by je jistě využil k formování unijní politiky. Což by mohl udělat prostřednictvím konzervativní ECR.

Ne Fideszu i Turkovi

Jak už jsme psali dříve, Orbán tento plán konzultuje s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, týden od voleb ale s žádným rozřešením nepřicházejí. Europoslankyně Vrecionová webu iROZHLAS.cz a Radiožurnálu navíc řekla, že Fidesz přihlášku do ECR dosud nepodal. ODS velmi razantně odmítá jeho případné angažmá ve své frakci.

Politická mapa Podoba nového Evropského parlamentu bude s největší pravděpodobností kopírovat půdorys toho končícího. Znovu se tedy utváří frakce lidovců, socialistů, liberálů, zelených, konzervativců a krajně pravicové ID. Spekuluje se ale také o možném vzniku další nové skupiny v pravicové nebo krajně pravicové části politického spektra. Mezi 720 nově zvolenými europoslanci je totiž zhruba sto politiků, kteří buď už v minulém období působili jako nezařazení, anebo teď byli zvoleni poprvé za stranu, která dosud nepatřila k žádné politické frakci.

„Vůbec se nás to netýká. Fidesz navíc nedal přihlášku do ECR,“ podotkla Vrecionová ve středu po jednání skupiny. „Nevím, jestli ji podají. Ale myslím, že se nestane to, že budou členem naší frakce,“ dodala.

Patřit k evropským konzervativcům by chtěla i Přísaha a Motoristé. Ti se do Evropského parlamentu dostali ve dvou – Filip Turek a Nikola Bartůšek. Volební lídr Turek webu iROZHLAS.cz napsal, že do ECR chce tento týden poslat oficiální žádost. Následně se do Bruselu plánuje vydat.

I v jeho případě ale zkušená europoslankyně Vrecionová odmítá, že by k tomu došlo. „Před chvíli jsem to ještě kontrolovala a žádnou přihlášku k nám pan Turek nepodal. Myslím si, že i to je mimo hru,“ podotkla.

Osud tak mají zástupci Přísahy a Motoristů nejistý. „Osobně mám jako alternativu představu i úplně nové frakce,“ doplnil nově zvolený europoslanec.

Úvahy Stačilo!

Do Evropského parlamentu znovu zavítá šéfka komunistů Kateřina Konečná. V letošních eurovolbách byla lídryní společné kandidátky Stačilo!, za které do Bruselu a Štrasburku míří také Ondřej Dostál.

Konečná před volbami přiznávala, že je otevřena i jiným možnostem než setrvání v krajně levicové frakci The Left, od tradičně levicových témat se totiž podle KSČM frakce posunula k více progresivistické politice.

„Jednáme s řadou subjektů z různých států o novém uspořádání levicových sil v Evropském parlamentu,“ odpověděla před časem Radiožurnálu.

Nyní reagovala s tím, že jsou v řešení obě varianty, tedy setrvání v současné frakci i možný vznik nového subjektu. K rozřešení by dle jejích slov mělo dojít na konci měsíce.

Opuštění jedinci

Z českých politiků se do svých kanceláří s obnoveným mandátem vrátili ještě pirátka Markéta Gregorová a Ivan David z SPD. Z pohledu prosazovaných priorit mají společného pramálo, ale oběma se podařilo ze druhého místa na kandidátce přeskočit své lídry do eurovoleb. A přestože měli v minulém období vedle sebe kolegy, nyní zůstali sami.

Gregorová bude pravděpodobně i nadále zasedat ve frakci Zelených. Připustila však, že zkoumá možnosti, zda neexistuje ještě nějaká jiná varianta.

„Osobně příliš o změně frakce neuvažuji, nejsem v pozici toto vyjednat. Pokud by se ale ukázalo, že existuje nějaký formát širší delegace, který by šel do Renew, budu o tom určitě uvažovat. Radši budu v širší delegaci, než zcela sama,“ řekla. Hned druhým dechem ale zdůraznila, že k liberálům nepřistoupí, pokud jejich součástí bude hnutí ANO.

— Markétka Gregorová 🦄 (@MarketkaG) June 11, 2024

Uvedla nicméně, že není vyloučený vznik názorově spřízněné delegace v zelené frakci. U Zelených má totiž jasnou pozici. „Už před volbami jsme jakožto pirátská delegace uzavřeli dohodu s celou frakcí Zelených, která je teď pro mě výhodnější, že existuje, ačkoliv jsem tady jediná. Zelení mi už potvrdili, že dohoda platí. Z mé strany je poměrně logické, abych tam zůstala,“ dodala europoslankyně.

Reprezentant SPD David do Bruselu tento týden přijel i se šéfem hnutí Tomiem Okamurou. Žádné přesuny neplánuje, bude nadále v Identitě a demokracii (ID).

— MUDr. Ivan David (@IvanDav73523299) June 12, 2024

„Chceme setrvat ve frakci ID, jsme jeho tradiční součástí a vítanými členy,“ komentoval David. Podle jeho slov se bude skupina skutečně zakládat na původním půdorysu, připustil však, že se jedná i s dalšími subjekty.

„Existuje dalších deset politických stran, které mají zájem o vstup do naší frakce a o kterých se ještě bude jednat. Hovořilo se o nich bez konečného rozhodnutí, protože jsou to někdy politické strany ze stejné země, které jsou konkurenční. Je potřeba vést další jednání, abychom se mohli definitivně rozhodnout, zda strana bude přijata nebo ne,“ připustil neuzavření debat.