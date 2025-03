Čeští hasiči čekají, zda vyrazí do Myanmaru. ‚Každou hodinu klesá pravděpodobnost záchrany,‘ varují

Přes 1600 mrtvých, stovky zraněných a zřícené domy po pátečním zemětřesení v Myanmaru. Vojenská vláda země se kvůli tragédii obrátila o pomoc na mezinárodní společenství. Z Česka by mohli vyrazit hasiči a speciální USAR tým. „Bezpečnostní situace je velice složitá. Tím, že na území probíhá válečný konflikt, jsou samozřejmě o to složitější i ty záchranné práce,“ říká pro Radiožurnál náměstek generálního ředitele hasičů Petr Ošlejšek. Rozhovor Neipyijto 17:55 29. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemětřesení v Myanmaru | Foto: Daniel Ceng / Anadolu | Zdroj: Reuters

Vy jste ještě dopoledne od Myanmaru oficiální žádost o pomoc neměli, ale Česko už ji obdrželo, tak jak to tedy je? Změnilo se to?

Situace je taková, že Myanmar deklaroval vůči Organizaci spojených národů, že otevírá zemi mezinárodním týmům. My jsme na to reagovali tím, že jsme začali připravovat vyslání našeho USAR odřadu s tím, že v případě, že by byly vyslány odřady z Evropské unie, koordinaci provádí evropské centrum v Bruselu.

Včera (v pátek) proběhlo jednání s evropským centrem v Bruselu a doposud, co se týče týmů, zatím žádost z Myanmaru nedorazila. V současné době Evropská unie obdržela žádost od OSN na vyslání expertů a specialistů na stabilitu přehradních hrází. Protože v okolí toho města se nachází přehrada a je třeba zjistit, v jakém je stavu.

Jak podobné výjezdy USAR týmu, tedy hasičů specializovaných na vyhledávání a záchranu lidí z těch zavalených míst, fungují?

V rámci České republiky máme dva segmenty středního USARu, které potom dohromady tvoří ten těžký USAR, každý střední segment má 36 osob, těžký odřad má 68 osob. Stavíme jej z Moravskoslezského kraje a hlavního města Prahy.

Každý měsíc drží jeden hasičský záchranný sbor pohotovost a v případě, že je výzva na vyslání toho týmu, tak samozřejmě provádíme svolání těch členů, balení materiálu a souběžně s tím zajišťujeme situaci v místě. To, co je vždy největší problém, je přeprava, zvláště pokud se jedná o leteckou přepravu na velké vzdálenosti.

Kdy byste mohli vědět, jestli odjedete?

Ta situace bude záviset především na tom, zda Evropská unie aktivuje tzv. mechanismus civilní ochrany, nejenom tedy pro tu poradní misi, jak jsem říkal, směrem k poškozené hrázi, ale i směrem k těm záchranným operacím.

Ten důvod je primárně složitá bezpečnostní situace a včera jsme komunikovali se zástupci Evropské komise a víme, že v té oblasti před zemětřesením skutečně probíhaly ozbrojené konflikty a ta situace je tam velice nestabilní.

Pokud byste ale odjet měli, tak kolik hasičů k výjezdu by bylo připraveno, jak dlouho by ten jejich přesun mohl trvat?

Pokud bychom vysílali ten střední odřad, tak je to 36 hasičů. Předpokládaná doba na vyslání by byla sedm dnů a pokud by se nám podařilo zajistit letadlo, protože země jako taková je uzavřena i pro letecký provoz z Evropské unie, tak to vyslání je v jednotkách hodin.

Jaké práce by tam hasiči z Česka měli nebo mohli mít na starost?

U těch zemětřesení se jedná primárně o záchranu osob, to znamená, že v té dané oblasti se provede rekognoskace (průzkum) zřícených budov a vyhodnocuje se pravděpodobnost výskytu osob v zavalených budovách.

Pomocí kynologů se psy, případně nějakých technických prostředků, se zjišťuje, zda se v troskách někdo nachází, pokud jsou tam známky, že se tam nachází živé osoby, tak nastupuje druhá část týmu, která provádí samotné vyproštění osob.

Na místě tragédie už někteří záchranáři ze zahraničí pomáhají. Jak přesně? Co o tom víte?

V tuto chvíli my máme informace z toho mezinárodního prostředí, že by tam měly vyjet především týmy z Číny, odkud je možná pozemní přeprava a v podstatě pokusit se tam navázat tu spolupráci s těmi místními záchranáři, ale znovu říkám, ta bezpečnostní situace je velice složitá a tím, že v tom území probíhá válečný konflikt, jsou samozřejmě o to složitější i ty záchranné práce.

Když se vrátím ještě k té otázce, kdy byste se mohli dozvědět, že by bylo potřeba, abyste odjeli, tak tipujete, do kolika hodin?

Já si myslím, že to skutečně bude záviset na tom, zda přijde ta oficiální žádost Evropské unii. Je potřeba si uvědomit, že každou hodinu klesá i pravděpodobnost na záchranu. Musí se k tomu připočíst i čas na přepravu.

Myslím si, že rozhodnutí by mohlo přijít buď do dnešního večera, nebo během noci, ale skutečně to závisí na tom, jak ten požadavek přijde a hlavně, jak by byla zajištěna bezpečnost těch záchranářů, protože ta je samozřejmě stěžejní pro ty vysílající státy.