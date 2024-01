Čeští hasiči pomáhají při povodních na severu Francie. Útvary z Hlučína a Ostravy zasahují u Calais

Voda odtéká objemnou trubkou do odtokového kanálu. Cílem českých hasičů je odčerpat vodu ze zaplněného potoka do odtokového kanálu, který ústí do moře: „Abychom snížili hladinu v nedalekých městech. Tím se začnou uvolňovat sklepy, budovy, komunikace a další infrastruktura, která je aktuálně zatopená,“ vysvětluje zástupce velitele Jiří Scheibinger.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o českých hasičích, kteří pomáhají při povodních ve Francii

Čeští hasiči se rozdělili do dvou týmů: „Aktuálně jsme na místě, kde je nasazený záchranný útvar Hlučín s tím nejsilnějším čerpadlem, které dokáže odčerpat 1500 litrů za sekundu. Kousek od nás jsou kolegové z Ostravy z Moravskoslezského kraje,“ říká Scheibinger.

„My jsme do Francie dorazili už za tmy, ale i tak jsme měli možnost vidět rozsáhlé oblasti, které jsou zatopené. To místo, kde teď působíme, nevypadá až tak postiženě, ale samozřejmě stahuje vodu ze zaplavených oblastí, takže to čerpání tady má určitě smysl,“ dodává.

Zástupce velitele Jiří Scheibinger | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Ivo Adámek je velitel hasičského týmu. Podle něj je vzájemná evropská pomoc při stále častějších výkyvech počasí nezbytná:

„Výpomoc jednotlivých států s tou technikou, která je pro ně specifická, je nesmírně důležitá. Jsou povodně ve Francii, sjedou se tady tři, čtyři zahraniční týmy. Ani Francie jako velká země nemá dostatečné kapacity, aby si poradila s mimořádnou událostí tohoto rozsahu. A když je nějaká krize u nás, tak zase přijedou jednotky z Itálie nebo z Norska a pomůžou nám.“

Velitel zásahu Ivo Adámek | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Češi k odčerpávání vody na severu Francie používají velkokapacitní čerpadla, která byla původně koncipovaná pro zásahy v jaderných elektrárnách. Světově unikátní čerpadla české výroby obdivuje při práci i Francouz Remy. Za pomoc zahraničních oddílů je vděčný. Další dny vyhlíží ale s obavami. Déšť má sice podle meteorologů ustat, ale vystřídá ho prudké ochlazení, které by mohlo zkomplikovat práci hasičů.

Český tým zůstane ve Francii zhruba 10 dnů.