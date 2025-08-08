Čeští hasiči zasahují u rozsáhlého požáru u Atén. Situaci komplikuje hustý dým a silný vítr
Čeští hasiči v pátek odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru v aténském regionu. Uvedli to na síti X. Řecká média informují, že požár zasáhl okolí města Keratea, které se nachází zhruba 35 kilometrů od Atén a patnáct kilometrů od aténského mezinárodního letiště. Úřady vyhlásily evakuace několika osad.
Situaci na místě komplikuje hustý dým a také silný vítr, uvedla stanice ERT News. Proti požáru zasahuje na 200 hasičů včetně asi dvaceti letadel a vrtulníků. Požár zatím poničil vegetaci, ale blíží se k obytným domům.
„Jsme nasazeni v plném počtu 22 hasičů,“ uvedl ve videu z místa velitel skupiny českých požárníků v Řecku Richard Franz. I on zmínil, že situaci komplikuje silný vítr.
Turisté by se na Krétu mohli vrátit, ale je tam spálená zem. Problém požárů v Řecku trvá, říká novinářka
Číst článek
Svým nynějším působením v Řecku se čeští hasiči poprvé zapojili do programu EU Prepositioning, při kterém jsou jednotky z jiných unijních států předem posílány do zemí s vysokým rizikem lesních požárů. Vyslané týmy přitom plní i úkoly, které při vypuknutí požáru zkrátí čas reakce a zajistí hladkou spolupráci mezi zahraničními jednotkami.
Čeští hasiči jsou v Řecku od července, jejich působení v zemi by mělo skončit za týden – v pátek 15. srpna.