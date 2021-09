‚Neplatí tam cestovní pojištění.‘ Zachráněným horolezcům hrozí, že zaplatí za záchrannou akci

„Hora Rakapoši je v oblasti, která je dlouhodobě pro cestování nevhodná a na webu ministerstva zahraničních věcí je uvedena jako nedoporučená, respektive zakázaná. V oblastech, které orgán státní správy z různých důvodů určí jako nedoporučené či zakázané, cestovní pojištění neplatí. Je to zřetelně uvedeno v pojistných podmínkách a platí to obecně pro veškeré cesty do ciziny,“ sdělila iDnes mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová.

Oblast Gilgit Baltistán, kam hora Rakapoši patří, se ale podle ministerstva zahraničních věcí nachází mezi oblastmi, které ministerstvo přímo nezakazuje, ale „doporučuje zvážit nutnost cestování.“ Tato kategorie se nachází až pod kategorií oblastí, kam ministerstvo cestovat nedoporučuje a na které se podle UNIQY pojištění nevztahuje.

Se záchranou jsme už nepočítali. Chtěli jsme jít dolů pěšky, říká z Pákistánu horolezec Vlček Číst článek

„Nevím, proč by měla být hora nebezpečná. Z jakého důvodu? Nikdy jsem to nikde nezaznamenal. Samozřejmě se zatím nespoléhám na nic, ale věřím, že záchranu zaplatí. Naše pojistka byla nastavená na nejvyšší plnění, takže mě nenapadlo se něčeho takového obávat,“ sdělil vedoucí výpravy Jakub Vlček v rozhovoru pro MF DNES.

K záchranné akci se vyjádřil i pákistánský ministr turistiky Raja Násir Ali Khan, který sdělil, že horolezci šli na horu bez povolení pákistánských úřadů, a označil jejich rozhodnutí za neetické. Horolezci tedy zároveň porušili i pákistánské právní normy. „Nesmějí zdolávat horu bez úředního povolení místního věcně příslušného orgánu. Toto jednání rovněž zakládá výluku z pojistné ochrany. Na základě výše uvedených skutečností se jeví tato pojistná událost jako nelikvidní,“ vysvětluje Svobodová.

Čeští horolezci, kteří uvázli na Rakapoši, zahájili sestup. Záchranáři je zkusí vyzvednout ve středu Číst článek

Oba horolezci jsou situací zaskočeni. „Povolení jsme měli už od června. Plánovali jsme výstup na osmitisícovku Gašerbrum 2, ale nakonec jsme to museli změnit na Rakapoši. Vzhledem k vysoké ceně jsme ale museli změnit agenturu a to je celkem dlouhý proces, který zahrnuje hodně papírování. Více než 20 dní jsme toto povolení řešili, určitě jsme to nezanedbali. Každý, kdo leze po horách, ale ví, že mnohem důležitější je situace s počasím. Vzhledem k tomu jsme tedy vyrazili o něco dříve, než došlo k potvrzení našeho povolení, které bylo v procesu a očividně k tomu ještě nedošlo. Měli jsme ale ověřené, že když se něco stane, tak pro nás přiletí vrtulník,“ brání se Jakub Vlček v rozhovoru pro Radiožurnál.

Jeden z nejlepších českých horolezců Jindřich Vlček považuje jednání horolezců za hloupé a označuje je za šťastlivce, že je záchranáři vůbec dostali dolů. „Kdyby s nimi nebyl ten Pákistánec, tak se na ně taky mohli vykašlat. Nebo by do toho nevložili takové úsilí a energii.“

Pojišťovna záchranou akci pákistánským záchranářům uhradila. Později ale může tyto peníze po horolezcích vymáhat, což by je přišlo draho. „Srovnatelné záchranné akce přijdou celkově na výši desetitisíce dolarů,“ napsala serveru iROZHLAS.cz tisková mluvčí ministerstva zahraničních věcí Eva Davidová.

Záchranná akce horolezců probíhala už od minulého pátku, kdy horolezci oznámili potíže svým blízkým prostřednictvím SMS. Horolezci při sestupu z vrcholu narazili na lavinové pole, které jim další postup dolů znemožnilo. Cestu také komplikoval jejich zdravotní stav. Horolezci trpěli omrzlinami a výškovou nemocí. Zachránit se je podařilo až ve středu ráno, kdy sestoupili do nadmořské výšky 6200 metrů, odkud je už mohl vyzvednout vrtulník.