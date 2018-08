Česko má v zahraničních misích 800 vojáků, operace v Afghánistánu patří mezi nejrizikovější

Česko má v zahraničních misích asi 800 vojáků. V Afghánistánu působí 250 z nich. Právě tam v neděli brzo ráno zahynuli tři Češi. U základny Bagrám zemřeli při útoku sebevražedného atentátníka. K činu se následně přihlásil Tálibán. Práce v Afghánistánu patří mezi nejrizikovější armádní mise. Praha/Kábul 6:35 6. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek. | Zdroj: Armáda ČR

Od roku 1990 zahynulo během zahraničních misí 28 českých vojáků. Necelá polovina, konkrétně 13 z nich, zemřelo v Afghánistánu. V této zemi teď podle červencových údajů armádního webu slouží 249 Čechů. V provincii Parván, kde v neděli brzo ráno zemřeli tři čeští vojáci, hlídá takzvaná strážní rota české armády koaliční základnu Bagrám už pět let.

V jiné oblasti - v afghánském Kábulu pak Češi cvičí budoucí letce Afgánské národní armády. Podle Jana Pejška, mluvčího Ministerstva obrany teď slouží v zahraničí 800 českých vojáků.

Deset zahraničních operací

„Čeští vojáci slouží aktuálně v deseti zahraničních operacích na třech kontinentech – v Evropě, v Africe a v Asii, konkrétně na Středním východě. Nejvíce jich slouží v Afghánistánu, v Iráku a v Mali. A momentálně máme velkou skupinu vojáků v Pobaltí, v alianční misi," uvedl pro Radiožurnál.

Mezi nejrizikovější místa Pejšek počítá právě Afghánistán, kde v neděli zahynul 36letý rotný Martin Marcin a dva desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek. Těm bylo 28 a 25 let. U středečního příletu jejich ostatků bude i prezident Miloš Zeman, který je vrchním velitelem ozbrojených sil Česka. Přes mluvčího Jiřího Ovčáčka vzkázal rodinám a blízkým hlubokou lítost a soustrast.

„Tato tragická událost by nás však neměla odrazovat od úsilí nadále bojovat s mezinárodním terorismem. Pan prezident je připraven zúčastnit se pietního aktu při návratu zesnulých českých vojáků zpět do vlasti," řekl Ovčáček.

250 vojáků v Afghánistánu

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš označil vojáky za hrdiny. Vicepremiér a ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček z ČSSD uvedl, že se terorismu ustupovat nesmí.

„Konflikt v Afghánistánu trvá dlouho a naším úkolem je pomoci afghánským bezpečnostním silám ten konflikt zvládnout. Naši vojáci působí jako podpora místní armády a místní policie a stráží tam velkou spojeneckou základnu. V rámci naší spojenecké odpovědnosti je potřeba v tomto úkolu pokračovat,“ uvedl Hamáček.

V Afghánistánu dál slouží už zmiňovaných 250 českých vojáků. Místopředseda sněmovního výboru pro obranu Alexander Černý z KSČM by počet neupravoval.

„Jsem zastáncem toho, aby se po takovéto události v žádném případě nic neměnilo. Určitě nebudeme navrhovat jednání o snížení našich počtů v Afghánistánu. To by bylo přesně to, čeho chtějí Talibánci nebo ti, kdo stojí za atentátem, dosáhnout," sdělil Černý.

Zahraniční mise naopak kritizuje třeba SPD. K sebevražednému útoku, při kterém zemřeli tři Češi, se přihlásilo radikální islamistické hnutí Talibán.

„Taliban má dlouhodobě podmínku k ukončení svých povstaleckých aktivit, a to je stažení všech vojáků. Teď je tam asi 16 tisíc cizinců,“ připomíná dlouhodobý požadavek hnutí bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Břetislav Tureček, který nyní přednáší na Metropolitní univerzitě.

Od roku 2002 česká armáda do Afghánistánu poslala více než 9000 vojáků.