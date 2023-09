Čeští hasiči z Řecka dříve neodjedou. Místní požárníci se museli přesunout do oblastí, kde udeřily záplavy

Čeští hasiči zůstanou v Řecku do pondělí 11. září, oznámila v pátek jejich mluvčí Martina Götzová. Nasazeni jsou na severovýchodě země, kde od druhé poloviny srpna zuřily silné požáry. Situace v oblasti se zlepšila, Řecko ale požádalo o setrvání českých hasičů na místě kvůli silným záplavám v jiných částech země, kam se museli urychleně přesunout řečtí hasiči. Češi tak v oblasti nyní pomáhají s dohašováním případných skrytých ohnisek. Atény 16:03 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hasiči jsou nasazeni na severovýchodě země, kde od druhé poloviny srpna zuřily silné požáry | Zdroj: Hasičský záchranný sbor České republiky

Vzhledem k zlepšení situace s požáry bylo v plánu, že by čeští hasiči z Řecka odjeli dříve, než se původně počítalo. Nakonec však v zemi zůstanou do původního data konce nasazení – do pondělí 11. září, kdy by se kontingent spolu s technikou měl vydat nazpět do Česka.

Čeští hasiči zůstávají v oblasti národního parku Dadia u tureckých hranic, kde od druhé poloviny srpna hořel nejrozsáhlejší požár na území Evropské unie od roku 2000, kdy Unie začala tyto údaje sledovat.

„I když už je situace s požáry v okolí převážně pod kontrolou, řecká strana požádala Českou republiku o setrvání v místě,“ uvedla mluvčí Götzová. Část svých jednotek totiž Řecko přesunulo do jiných částí země, které postihly silné záplavy, jež si vyžádaly i několik mrtvých.

„V terénu provádí kontrolu a dohašování skrytých ohnisek,“ uvedla k současné činnosti českých hasičů Götzová. V oblasti se opět zvyšují teploty a v příštích dnech tam není očekáván déšť.

Do Řecka čeští hasiči přijeli 24. srpna. Pozemní týmy jsou od začátku nasazené u turecké hranice, kde požár silně poničil lesy v národním parku Dadia. Prvního září se uskutečnila rotace příslušníků, kterých je v jihoevropské zemi zhruba 60. Do Řecka přijelo z Česka i 33 kusů techniky. Zhruba týden ve středním Řecku zasahoval i český vrtulník Black Hawk.