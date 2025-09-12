Valné shromáždění OSN podpořilo dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Česko se zdrželo
Valné shromáždění OSN v pátek jasnou většinou podpořilo deklaraci nastiňující konkrétní kroky k dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Česko se zdržel. Na webu to oznámilo ministerstvo zahraničí. Deklarace podle úřadu přináší i některé racionální návrhy, vznikla však bez součinnosti jedné ze stran, a to Izraele.
Newyorskou deklaraci přijala na konci července konference zorganizovaná Francií a Saúdskou Arábií. Dokument odsuzuje útok teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023 a vyzývá Hamás a další ozbrojené skupiny ke složení zbraní, zároveň potvrzuje požadavek na vznik palestinského státu a právo na návrat palestinských uprchlíků.
Česko podle ministerstva zahraničí dlouhodobě podporuje mírové řešení izraelsko-palestinského konfliktu, které povede ke vzniku dvou států. Uvítalo, že arabské státy prostřednictvím deklarace poprvé odsoudily předloňský útok Hamásu a vyzvaly k odzbrojení teroristického hnutí a jeho stažení z Gazy.
„Objevují se v ní i některé racionální návrhy na budoucí správu palestinských území. Deklarace ale vznikla bez součinnosti jedné ze stran, Izraele, což je dlouhodobě požadavek Česka na jakékoliv životaschopné dvoustátní řešení,“ poznamenala česká diplomacie.
Jedinou cestou k trvalému míru a stabilitě v regionu jsou podle ní přímá jednání a dohoda mezi oběma stranami. „Česko je nadále připraveno podpořit jakékoli úsilí, které přivede obě strany zpět k jednacímu stolu a posune mírový proces vpřed,“ dodalo ministerstvo.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nicméně ve čtvrtek prohlásil, že palestinský stát nevznikne, a to při ceremonii k rozšíření židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu nedaleko Jeruzaléma. Plánovanou výstavbu osad dříve kritizovalo i české ministerstvo zahraničí či prezident Petr Pavel.
Reakce států
Snahou podpořit dvoustátní řešení konfliktu odůvodňují Francie, Británie, Kanada a další státy svůj záměr uznat tento měsíc samostatný Stát Palestina. Tímto záměrem naopak členové izraelské vlády odůvodňují schválení plánu na vybudování nových osad. Například Německo podle deníku Die Welt v pátek na Valném shromáždění OSN podpoří deklaraci, nicméně státnost Palestiny zatím neuzná.
Izrael nyní čelí mezinárodnímu tlaku, aby zlepšil humanitární situaci v Pásmu Gazy, kde vede ofenzivu proti Hamásu v odvetě za útok z října 2023. Ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců tehdy v Izraeli zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli.
Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je pod správou Hamásu, při izraelské ofenzivě zahynulo více než 64 500 Palestinců. Údaje úřadů v Gaze nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty. OSN tyto statistiky považuje za spolehlivé a uvádí, že většina mrtvých jsou civilisté.
Podpoření deklarace
Pro podporu Newyorské deklarace se v pátek vyslovilo 142 států, deset bylo proti a 12 se hlasování zdrželo, včetně České republiky.