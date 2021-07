Hranice Chorvatska zažívají nápor. Turisté i kvůli přísnějším pravidlům čekají na vstup do země hodiny

Chorvatsko zpřísnilo kvůli novým pravidlům ohledně koronaviru kontroly na hranicích. V noci na čtvrtek se tak na přechodech se Slovinskem začaly tvořit několikahodinové fronty. O víkendu se podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže chystá směrem do Chorvatska nejvíce Čechů. Praha/Záhřeb 11:55 1. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé mířící do Chorvatska musejí počítat s kolonami na hranicích (ilustrační foto) | Zdroj: CNC / Profimedia

Ucpané byly v noci na čtvrtek prakticky všechny příjezdové cesty do Chorvatska. Kdo cestoval přes Maďarsko a přijel na hraniční přechod Goričan ve 4.00, dočkal se odbavení až v 7.30.

Chorvati nečekaně změnili podmínky pro cestování. Turisté potřebují dokumenty ohledně koronaviru Číst článek

Situaci paradoxně zdržuje moderní technika, kdy lidé předávají naskenované digitální doklady v mobilních telefonech pracovníkům hraniční kontroly. Mnohem rychlejší je vyplnit si dopředu chorvatský vstupní formulář.

Kolem 11.00 chorvatský autoklub hlásil, že čekání se pohybuje mezi jednou a dvěma hodinami, ale může být i delší.

Pro cestu do Chorvatska se od čtvrtka nečekaně změnily podmínky. Země je zpřísnila pro celou Evropu, včetně Česka.

Turisté musí nově předkládat covidpas nebo doklad o očkování nejméně 22 dní po první dávce, antigenní test ne starší než 48 hodin, PCR test ne starší než 72 hodin nebo potvrzení o prodělání covidu v posledních 180 dnech. Test nepotřebují děti do 12 let v případě, že cestují se svým zákonným zástupcem. Dosud všem stačil jen občanský průkaz nebo pas.

‚Dalo se to očekávat‘

Opatření zavedené Chorvatskem se podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže dalo očekávat.

Očkovat v Česku se nově mohou i děti od 12 let. Ministr Vojtěch zvažuje, že zakáže cesty do Británie Číst článek

„Nečekali jsme, že to bude takto ze dne na den, ale že se může situace vyvíjet směrem zpět k zavedení antigenních testů, se dalo čekat. Ode dneška platí covidpas a dalo se čekat, že země nenechají úplně průchodné hranice. Navíc antigenní test dnes nikomu nedělá potíže,“ uvedl pro iROZHLAS.cz místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Problémem ale může být to, že do Chorvatska se o nadcházejícím víkendu chystá nejvíce Čechů. „Teď je to nejtěžší víkend. Očekává se, že směrem na Chorvatsko pojede po zemi 150 až 180 tisíc Čechů,“ upozornil.

Zároveň lidem doporučil, aby se těsně před odjezdem do zahraničí přesvědčili, že platí pravidla, se kterými počítali.